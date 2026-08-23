Гиркин: Черноморский флот РФ разгромлен 15 23.08.2026, 16:57

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Остатки попали в ловушку в «Новороссийске».

Осуждённый российский пропагандист, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) в очередной раз выступил с пессимистичными оценками хода войны. На этот раз он фактически признал, что спустя четыре с половиной года боевых действий Украина добилась значимого преимущества над Россией. Соответствующий пост появился на его Telegram-канале.

Комментируя уничтожение терминала в Новороссийске, а также повреждения новейших российских военных кораблей «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», Стрелков заявил, что российский флот фактически прекратил своё существование как боевая сила.

«Наши черноморские порты фактически заблокированы, наш Черноморский флот на треть уничтожен, а остальные две трети загнаны на последнюю базу, но и там их достают и продолжают трепать, хотя они и так потрёпаны до неспособности к любым активным операциям. Вступив в „СВО“ с абсолютным господством на море, мы спустя 4 ½ года оказались в абсолютном равенстве с Украиной. Да и то у неё перевес в безэкипажных катерах количественный и качественный. Браво! Браво, Уникальное Преимущество!» — написал Стрелков.

Отдельную тревогу у военного преступника вызывает то, что Украина продолжает активно наращивать удары по российским тылам с помощью беспилотников и ракет. По его словам, украинская сторона, в отличие от российского руководства, не только делает громкие заявления, но и реально выполняет обещанное.

«ВСУ теперь реально, как и обещал Фёдоров меньше года назад, ежесуточно отправляют в Россию от 500–600 до 1600 БПЛА. И от месяца к месяцу их количество непрерывно растёт. И с ракетами тоже „неувязочка“. Да, ПОКА мы способны запускать их значительно больше… Но мы уже не обладаем абсолютным превосходством, а удары ВСУ, если взять их в пропорции запущенных ракет к поражённым „болезненным“ целям, значительно эффективнее, к сожалению, наших», — констатировал Стрелков.

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