Акела промахнулся 7 Владимир Пастухов

23.08.2026, 16:25

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Владимир Пастухов

Перелом настроений в российской элите — не миф.

Я не социолог. Мой метод познания – наблюдение за наблюдающими (живое и непосредственное общение с теми, кто живо и непосредственно вовлечен в процесс). У этого метода есть свои ограничения – он предельно субъективен и во многом зависит от количества посещенных «коммуникационных пузырей» (потому что в каждом «пузыре» своя правда). Тут же надо указать на глубину погружения – мое не очень глубокое, и широкие трудящиеся массы мне не очень доступны, я больше общаюсь с социальными паразитами, то есть с элитой. Тем не менее, с указанными оговорками метод имеет право на существование.

Мое погружение в российскую действительность сезона весны-лета 2026 года не оставляет сомнений, что перелом настроений в элите не миф, не выдумка «поуехавших» и не вброс украинских спецслужб. Что-то реально надломилось, по поверхности ранее прозрачного, как слеза счастья, стекла пошла паутинка трещин. Об этом семафорит буквально каждый разговор, который можно считать доверительным. Но вот вектор этих перемен не так очевиден, как сам факт их существования.

Я выскажусь непопулярно, но я бы обозначил его не столько как антивоенный (как многим бы хотелось), сколько как антипутинский. То есть протест вызывает не столько политика и политический курс, сколько недостижение обещанных целей. Война непопулярна – это правда. Но не более того. В целом всем в элите по-прежнему на нее начхать. Но не начхать на ее последствия. Связь между первым и вторым элита пока осознает очень смутно.

Война оставалась бы вполне приемлемым политическим выбором для элиты, если бы она по-прежнему ее не затрагивала и сохранялась бы надежда на победу. А именно второе (причем больше, чем первое) сейчас оказалось под вопросом. Все понимают, что в обозримой жизненной перспективе хорошего выхода нет.

То есть сценариев два: превращение в какой-нибудь Ирак или Иран из прошлого столетия, ведущий десятилетнюю войну на истощение в режиме перманентного полного фиаско, или нанесение ядерного удара по Европе с непредсказуемыми (на самом деле – вполне предсказуемыми) последствиями. Оба сценария элите не нравятся, и она сублимирует озлобление в недовольство персонально Путиным, но не созданной им системой.

Если прибегнуть к помощи литературной метафоры, то более всего отношение путинских элит к своему лидеру сегодня описывает емкая киплинговская формула: «Акела промахнулся!». Причем промахнулся дважды: один раз, когда не вовремя начал войну, а другой – когда не смог вовремя ее закончить. Это не восстание, это – всего лишь фронда. Фронда – одна из самых распространенных в истории форм инфантильного протеста. То, что мы сейчас наблюдаем в Москве, как раз и является ярким примером элитарного инфантилизма. Хотя, впрочем, чего еще можно было ожидать от элиты, которую сто лет стригли тщательнее, чем английский газон.

Эта «фронда в кармане» не представляет для Путина «в моменте» никакой опасности. Во-первых, потому что он успел полностью достроить репрессивную машину, способную распылить в воздухе любого фрондёра. Во-вторых, потому что все эти фрондеры страшно далеки от народа, и народ не любит их еще больше, чем Путина. А в-третьих, потому что у фронды нет лидера, и взяться ему пока неоткуда по причинам, указанным в пункте первом.

Угрозу представляют не действия фронды, а сам факт ее существования, который Путин не может игнорировать. Он вынужден как-то реагировать на изменение настроений (хотя бы усилением репрессий в элите), и вот эта его реакция как раз и представляет угрозу. Прыщ не опасен, если его не расчесывать. Но его приходится расчесывать, потому что чешется, а то, что чешется, раздражает. Фронда провоцирует Путина на ходы в патовой ситуации, на действия там, где лучшим выходом было бы бездействие. Она заставляет президента карабкаться на бруствер, как сказал один его старый соратник. А в момент, когда ты выбираешься из окопа, ты уязвим.

Владимир Пастухов, Telegram

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