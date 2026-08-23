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ВСУ против Ozon: названы первые результаты операции

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  • 23.08.2026, 13:48
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ВСУ против Ozon: названы первые результаты операции
Фото: Exilenova+

Украина вывела из строя более 2% складов маркетплейса.

В воскресенье украинские беспилотники атаковали второй за два дня склад российского маркетплейса Ozon. Как и в случае с Wildberries, ВСУ атакуют крупные региональные центры. Два удара вывели из строя более 2% складских площадей компании, свидетельствует анализ «Агентства».

На логистический комплекс Ozon в Оренбурге упали обломки сбитого беспилотника, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Также, по его словам, было повреждено еще одно предприятие. Ozon, как написал чиновник, «приостановил работу, не принимает заказы в регионе».

«После того, как украинские подразделения поразили 15 крупнейших логистических хабов Wildberries, пришла очередь Ozon», — сообщило в воскресенье Минобороны Украины.

Также в ночь на воскресенье произошел пожар на площади в 82 тысячи кв. м на крупном складе в Санкт-Петербурге. Объект находится в 350 метрах от склада Ozon в Шушарах. Что стало причиной пожара, неизвестно: об атаках беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в ночь на воскресенье не сообщалось.

Логистическая инфраструктура Ozon на конец 2025 года включала 50 фулфилмент-центров (складов, которые выполняют полный цикл обработки товаров и заказов) и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны. Общая площадь складов компании превышает 5 млн кв. м.

Площадь введенных в эксплуатацию складов Ozon в Оренбурге, согласно данным корпоративного сайта компании, составляла при вводе первой очереди — 40 тысяч кв. м по полу. К началу 2025 года компания планировала увеличить площадь вдвое. Площадь атакованного в субботу склада в Чапаевске Самарской области — не менее 76 тысяч кв. м по полу. После ввода всех очередей его площадь должна была составить 135 тысяч кв. м. Оба склада входят в топ-30 складов Ozon.

Если считать только подтвержденную площадь двух складов — примерно 120 тысяч кв. м, то получается, что первые два удара вывели из строя более 2% складских площадей компании.

Топ-10 складов Ozon. Сама компания его не публикует. Исходя из заявлений компании о вводе в строй площадей Ozon, в десятку крупнейших входят:

Пушкино Московской области (более 150 тысяч кв. м);

Крюкове Ярославской области (117 тысяч кв. м);

Александровке Воронежской области (около 110 тысяч кв. м);

Перми (более 100 тысяч кв. м);

Хоругвино Московской области (93 тысячи кв. м);

Зеленодольске в Татарстане (84 тысячи кв. м);

Ростовской области (около 80 тысяч кв. м);

Гривне Московской области (около 80 тысяч кв. м);

Новосибирске (около 80 тысяч кв. м);

Софьине Московской области (более 76 тысяч кв. м).

Серия ударов по складам Wildberries началась в конце июля с атак на логистические комплексы в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. Оба склада входили в число десяти крупнейших таких объектов в инфраструктуре компании, а склад в Электростали по площади делил первое место с комплексом в Коледине, на котором также произошел масштабный пожар после атаки в прошлое воскресенье.

Ущерб маркетплейса и продавцов от ударов по складам может превышать 800 млрд рублей, свидетельствуют оценки аналитиков. На этом фоне в среду Владимир Путин заявил, что складские мощности, поврежденные после ударов ВСУ, требуют восстановления при участии государства. Однако позднее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сказал, что перед правительством не ставили задачи помочь маркетплейсам с восстановлением складов после атак ВСУ.

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