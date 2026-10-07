Под Слуцком муж и жена устроили уличные гонки 2 7.10.2026, 22:09

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Иллюстрационное фото: belta

Четыре человека получили серьезные травмы.

Следователи завершили расследование ДТП, которое случилось во время нелегальных уличных гонок в Слуцком районе. В аварии пострадали четыре человека, сообщили в Следственном комитете.

Все случилось вечером 26 июля 2025 года возле деревни Великий Быков: там устроили несанкционированные гонки. По данным следствия, 32-летняя местная жительница на Range Rover решила посоревноваться в скорости со своим мужем, который управлял Subaru Impreza.

После финиша автомобили развернулись. Subaru начал снижать скорость, а Range Rover продолжил движение со скоростью не менее 100 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Внедорожник женщины столкнулся с машиной мужа, после чего выехал на обочину, сбил троих пешеходов и протаранил припаркованный Volkswagen Golf, в котором находилась пассажирка.

18-летняя жительница Солигорска получила тяжкие телесные повреждения. Супружеской паре, оказавшейся на обочине, причинены менее тяжкие повреждения с длительным расстройством здоровья.

Травмы пассажирки Volkswagen эксперты также признали тяжкими – у нее обезображено лицо.

Следствие установило, что тормозная система Range Rover действительно была неисправна: проржавел трубопровод заднего левого колеса. Однако эксперты пришли к выводу, что водитель могла избежать столкновения, если бы соблюдала скорость и своевременно начала тормозить.

Сама женщина утверждала, что педаль тормоза «провалилась», поэтому она намеренно направила внедорожник в автомобиль мужа, пытаясь остановиться.

Жительнице Слуцкого района предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. По ней грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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