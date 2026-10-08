Умерла женщина, чье выселение привело к массовым протестам в Испании
- 8.10.2026, 1:46
23 сентября пенсионерку вынесли на носилках из дома и увезли в больницу.
Жительница Испании Мария дель Кармен Абаскаль, чье выселение из квартиры стало поводом для массовых протестов на фоне резкого роста аренды по всей стране, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на заявление Мадридского союза арендаторов.
Женщина с 1956 года жила в центре Мадрида в арендованной квартире, которую снял еще ее отец. В 2018 году у здания сменился владелец, и арендную плату подняли в три раза. Марикармен не могла себе позволить оплачивать жилье, но и съезжать отказалась, после чего начались суды.
23 сентября пенсионерку вынесли на носилках из дома и увезли в больницу. Как отмечало AP, широкое распространение кадров выселения спровоцировало критику государственных органов и инвестиционных компаний в сфере недвижимости по всей Испании.