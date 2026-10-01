«Россия нарушила договоренность по Крымскому мосту» 12 1.10.2026, 21:01

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Южный мост в Киеве

Фото: skyandmethod.com

Произошла смена правил игры.

Российские удары по Южному мосту в Киеве, соединяющему правый и левый берег столицы, свидетельствуют о нарушении договоренностей, касающихся и Крымского моста. Об этом в Facebook написал политолог Вадим Денисенко.

«В последнее время в украино-российской войне существовало несколько красных линий. И одна из них – мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена», – написал он. При этом он считает, что этим ударом происходит «изменение всех правил игры».

Денисенко не исключает, что причиной такого шага РФ является то, что, имея, как минимум, двухмесячное окно возможностей, пока Украина не имеет защиты от реактивных «Шахедов», россияне решили проверить, можно ли таким образом повредить мост настолько, чтобы он перестал функционировать. По его словам, целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут дать эффект, поэтому россияне начали «эксперимент».

«Путин осознает, что Украина попытается атаковать Крымский мост. Но, и это очень важно, на данном этапе войны Крымский мост утратил то сакральное символическое значение, которое он имел в начале войны», – подчеркнул политолог.

По его словам, Путин считает, что Украина сейчас «связана» давлением президента США Дональда Трампа в отношении воздержания от ударов по НПЗ, поэтому не осмелится асимметрично ответить, увеличив масштаб ударов по нефтезаводам

«У нас нет выбора: нам нужно повышать ставки в переговорах с США и требовать оказать влияние на РФ», – подчеркнул Денисенко.

При этом он отметил, что день атаки на мост выбран не случайно и это специально сделано в День защитника Украины.

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