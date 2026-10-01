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Россияне ударили по Южному мосту в Киеве

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  • 1.10.2026, 13:09
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Россияне ударили по Южному мосту в Киеве

Движение по нему остановлено.

В четверг, 1 октября, армия страны-агрессора России нанесла два удара беспилотниками вблизи опорной части Южного моста в Киеве.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, из-за попадания движение метро и наземного общественного транспорта по мосту было временно приостановлено.

Он добавил, что специалисты Киевавтодормоста обследуют сооружение, чтобы оценить его состояние.

Утром 1 октября российские войска нанесли удар беспилотником по зданию школы в Соломенском районе Киева, в результате чего был поврежден фасад и возник пожар. На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии; по предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Последствия удара были зафиксированы в Соломенском, Оболонском и Печерском районах столицы. Возникли пожары в жилом доме, на складе и среди припаркованных автомобилей, один человек пострадал.

Всего в ночь на 1 октября оккупанты запустили по Украине 107 ударных дронов различных типов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 местах, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в четырех местах.

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