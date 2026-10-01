«Белорусы — лучшие»

Пример солидарности и взаимопомощи.

Жительница Витебска olga_priymak_rostovye_kykly рассказала, как незнакомые люди помогли ее соотечественнице выплатить долги, оставшиеся после смерти мужа от Covid.

«Недавно я публиковала пост о помощи девушке, оставшейся с долгами после смерти мужа. – пишет она. - Сообщаю, что сегодня официально она свободна по исполнительному листу! Ее долги погашены.

Всем, кто участвовал, переживал, сделал репост, перевел деньги, огромное человеческое спасибо! Вы лучшие! Белорусы — самые лучшие!».

Сайт Charter97.org напоминает, что речь в посте идет о белоруске, муж которой умер в 2023 году после того, как заболел коронавирусом. После смерти супруга ей и двум несовершеннолетним сыновьям достались долги его бизнеса в размере около 46 тысяч рублей. После вычетов из зарплаты на жизнь у женщины оставалось 350 рублей, и, по ее же подсчетам, если все пойдет хорошо, расплатиться с долгами получилось бы примерно к пенсии.

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