закрыть
1 октября 2026, четверг, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белорусы — лучшие»

2
  • 1.10.2026, 13:01
  • 2,838
«Белорусы — лучшие»

Пример солидарности и взаимопомощи.

Жительница Витебска olga_priymak_rostovye_kykly рассказала, как незнакомые люди помогли ее соотечественнице выплатить долги, оставшиеся после смерти мужа от Covid.

«Недавно я публиковала пост о помощи девушке, оставшейся с долгами после смерти мужа. – пишет она. - Сообщаю, что сегодня официально она свободна по исполнительному листу! Ее долги погашены.

Всем, кто участвовал, переживал, сделал репост, перевел деньги, огромное человеческое спасибо! Вы лучшие! Белорусы — самые лучшие!».

Сайт Charter97.org напоминает, что речь в посте идет о белоруске, муж которой умер в 2023 году после того, как заболел коронавирусом. После смерти супруга ей и двум несовершеннолетним сыновьям достались долги его бизнеса в размере около 46 тысяч рублей. После вычетов из зарплаты на жизнь у женщины оставалось 350 рублей, и, по ее же подсчетам, если все пойдет хорошо, расплатиться с долгами получилось бы примерно к пенсии.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров