СМИ: Роналду догоняли в аэропорту главный тренер сборной президент Португальской футбольной федерации 9 1.10.2026, 13:39

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Криштиану Роналду

Фото: ua.tribuna.com

Пытались в последний момент убедить форварда остаться.

Стали известны некоторые подробности отъезда форварда Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии по футболу.

Роналду покинул расположение сборной после того, как главный тренер Жорже Жезуш объявил, что не включит форварда в стартовый состав на матч против Дании, пишет Marca. После пресс-конференции Жезуша нападающий отправился в отель, забрал вещи и вызвал частный самолет из Мадрида.

Жезуш и президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса отправились за Роналду в аэропорт и попытались в последний момент убедить капитана остаться со сборной. Однако Криштиану отказался, сел в самолет и улетел в Мадрид.

В Португалии уже допускают, что этот эпизод может стать завершением международной карьеры Роналду. Официально об уходе из сборной 41-летний футболист пока не объявлял.

Напомним, ранее нападающий не вышел на поле в матче против Норвегии (2:1), оставшись в запасе. После финального свистка Роналду ушел в раздевалку, не присоединившись к партнерам, когда те благодарили португальских болельщиков. На следующий день футболист ограничился занятием в тренажерном зале отеля и не тренировался на поле. Впоследствии он окончательно покинул расположение команды.

Роналду провел в составе национальной команды 23 года, выиграв Евро-2016 и две Лиги наций. Роналду забил 146 голов в 234 матчах за сборную Португалии. Это мировой рекорд по количеству голов в мужском международном футболе.

Сообщалось, что Криштиану решил больше не выступать за сборную Португалии.

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