Лавров — лучший индикатор неуверенности Кремля 6 1.10.2026, 16:09

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Сергей Лавров

Главный тролль Путина сорвался.

Глава МИД России Сергей Лавров в последние недели все чаще выступает с резкими заявлениями в адрес Запада, критикуя США, Великобританию и лично президента США Дональда Трампа. Его публичная активность показывает, насколько изменилась риторика Кремля, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

На фестивале молодежи в Екатеринбурге Лавров усомнился в будущем Великобритании после соглашения Шотландской национальной партии, Plaid Cymru и Sinn Féin о проведении референдумов о независимости. «Что будет со страной, которая называется Великобританией!» — заявил он.

На Генассамблее ООН Лавров обвинил Запад в попытках «сохранить свои привилегии и навязать свои правила всем остальным». США он фактически назвал «диктатурой одного гегемона».

При этом тон Москвы в отношении администрации Трампа заметно изменился. В начале второго президентского срока Трампа Кремль рассчитывал, что американский президент сможет оказать давление на Киев ради соглашения по Украине. Теперь в Москве, судя по заявлениям Лаврова, все меньше рассчитывают на Вашингтон.

Британская политика также давно используется российской пропагандой для нападок на Запад. В случае новых попыток Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии добиться независимости Москва может поддерживать подобные движения информационно.

При этом роль самого Лаврова в принятии внешнеполитических решений довольно незначительна. Важные контакты с США ведет советник Путина Юрий Ушаков, а отношения с союзниками в Азии и на Ближнем Востоке курирует Сергей Шойгу.

«Лавров все больше напоминает раздраженного человека прошлого, которому остается только ворчать и нападать», — пишет издание.

При этом Путин не спешит отправлять 76-летнего министра в отставку. Его способность жестко отвечать западным политикам по-прежнему полезна Кремлю.

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