«Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок»40
- 28.09.2026, 15:15
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Зачем диктатору рабочие из Непала?
Лукашенко на протяжении последнего года носится с идеей привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. Сначала активно заманивал в страну пакистанцев. Однако большого количества рабочих из этой страны мы так и не увидели.
Идея с привлечением граждан Узбекистана также зашла в тупик. Теперь же стало известно, что Лукашенко хочет привозить на работу мигрантов из Непала.
Почему диктатор так переживает из-за дефицита кадров? Telegram-канал «Ник и Майк», специализирующийся на инсайдах, писал, что Лукашенко получил секретный доклад о реальном положении с демографией в стране:
— Лукашенко начал править страной, в которой жило 10,6 млн человек.
Ковид-диссидентство и репрессии против белорусов привели к ужасной картине. Спецслужбы положили на стол Лукашенко доклад о численности населения. И цифра его повергла в шок.
В результате деятельности хунты население Беларуси составляет уже 7,5 миллионов. И исход продолжается. Особенно шокирует то, что уезжает молодежь, остаются пенсионеры и «красаўцы» разных цветов погон, которых нужно кормить.
Правления хунты сократило население страны почти на треть. Хунта смогла повторить геноцид белорусского народа. И сделала это без войны.