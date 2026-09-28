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«Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок»

40
  • 28.09.2026, 15:15
  • 33,802
«Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок»
Фото: БелТА

Зачем диктатору рабочие из Непала?

Лукашенко на протяжении последнего года носится с идеей привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. Сначала активно заманивал в страну пакистанцев. Однако большого количества рабочих из этой страны мы так и не увидели.

Идея с привлечением граждан Узбекистана также зашла в тупик. Теперь же стало известно, что Лукашенко хочет привозить на работу мигрантов из Непала.

Почему диктатор так переживает из-за дефицита кадров? Telegram-канал «Ник и Майк», специализирующийся на инсайдах, писал, что Лукашенко получил секретный доклад о реальном положении с демографией в стране:

— Лукашенко начал править страной, в которой жило 10,6 млн человек.

Ковид-диссидентство и репрессии против белорусов привели к ужасной картине. Спецслужбы положили на стол Лукашенко доклад о численности населения. И цифра его повергла в шок.

В результате деятельности хунты население Беларуси составляет уже 7,5 миллионов. И исход продолжается. Особенно шокирует то, что уезжает молодежь, остаются пенсионеры и «красаўцы» разных цветов погон, которых нужно кормить.

Правления хунты сократило население страны почти на треть. Хунта смогла повторить геноцид белорусского народа. И сделала это без войны.

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