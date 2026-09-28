В Беларуси стартует отопительный сезон

В Беларуси стартует отопительный сезон5
- 28.09.2026, 8:22
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Сейчас тепло подают в социальные объекты.
В Беларуси начинается отопительный сезон: тепло уже подают на объекты социальной сферы, а следом настанет очередь жилых домов. Об этом в эфире белорусского телевидения рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. По его словам, в Минске отопление уже подключено в 97% социальных объектов.
«Если среднесуточная температура держится не выше десяти градусов, можно запускать отопление в жилье. Решения принимают на местах, исполкомы. Сейчас тепло подано в 87% объектов социальной инфраструктуры Витебской области и в 97% — в Минске. Дальше следим за погодой: если три дня подряд температура будет ниже десяти градусов, начнём подключать жилые дома», — пояснил министр.
Ранее действовавшие нормы предполагали, что жилой фонд подключают при среднесуточной температуре не выше 8 градусов. Кроме того, Трубило назвал стоимость гигакалории тепла.