«Фронт прорван на 9 км, логистика оккупантов рушится» 4 28.09.2026, 11:32

14,726

Новая информация об операции ВСУ под Лиманом.

Украинские войска продвинулись почти на 9 километров восточнее Лимана, вынудив подразделения оккупантов отступать в направлении Кременной и Рубежного. На этом участке фронт фактически рухнул, а российские войска находятся в сложнейшем положении. Эту информацию подтвердил в X еще один военный аналитик – осинтер Tte.Dan.

По его данным, южнее Лимана ВСУ продвинулись примерно на 8 километров и установили контроль почти над всей лесной зоной в направлении Торского. Также украинские силы вернули Диброву и Пискуновку. По оценкам аналитика, бои за Диброву продолжались около 10 месяцев.

В Ямполе украинские военные, как утверждает автор, вернули контроль над южной частью населенного пункта и начали наступление в направлении Торского с нескольких сторон. В результате российские войска отошли с большей части крупного выступа юго-восточнее Лимана и пытаются удержать небольшой плацдарм западнее реки Жеребец.

По словам Tte.Dan, украинские подразделения атакуют Заречное сразу с трех направлений, стремясь вытеснить силы оккупантов с оставшейся части плацдарма. Наступление также распространилось южнее: украинские штурмовые группы форсировали Северский Донец, вернули Пискуновку и закрепились в Кривой Луке, создавая угрозу флангам позиций оккупантов.

Кроме того, украинские FPV-дроны активно выбивают российскую логистику, что становится еще одним важным фактором успешного наступления СОУ. По данным аналитика, на Лиманском направлении удары по транспортным средствам, обеспечивающим снабжение российских войск, фиксируются на расстоянии до 150 километров от линии фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com