Наталья Радина: Лукашенко нарывается 9 18.09.2026, 18:53

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В Беларуси продолжают работать ретрансляторы для российских дронов.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала интервью украинскому изданию «Новое время». Обсуждались разные темы – от недавнего освобождения политзаключенных до участия белорусского режима в войне между Россией и Украиной.

25 человек были освобождены и депортированы в Литву из белорусских тюрем и колоний 16 декабря. В обмен с концерна «Беллесбумпром» и предприятия «Лакокраска» были сняты американские санкции. Многие белорусские правозащитники отметили, что эта цифра слишком мала.

От диктатора нужно добиваться освобождения всех политзаключенных и прекращения репрессий в Беларуси, подчеркнула Наталья Радина.

«Лукашенко абсолютно нагло заявил американским представителям, что в Беларуси нет никаких политических заключенных – отметила она. - И, по сути, он сказал, что политические репрессии в стране будут продолжаться, что он как набирал, так и будет набирать новых политических заложников, и режим в Беларуси не изменится.

Думаю, что его наглость связана с недавним очередным визитом в Кремль спецпосланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, с их недавней встречей с Путиным. Похоже, что эти переговоры закончились провалом. В обоих случаях мы видим слабость американской стороны, которая боится давить на этих зарвавшихся диктаторов и требовать от них реальных уступок.

Освобождены всего 25 человек. Я напомню, что в марте на свободу вышли 250 политических заключенных, в декабре 2025 года были освобождены 123 человека. Вот почему я утверждаю, что 25 человек сегодня в обмен на снятие санкций с двух крупных предприятий, целого концерна и разморозка средств в банке США - это все-таки очень большая уступка со стороны американцев

Нужно требовать от Лукашенко не только освобождения всех политических заключенных, но также прекращения политических репрессий. Нам, белорусам, нужны те же гарантии безопасности, которые необходимы сегодня украинцам.

Украина требует гарантии безопасности и ненападения России. То же самое и у нас с диктатором. Необходимо требовать кардинального изменения политики режима, вплоть до отстранения Лукашенко от власти, которую он удерживает исключительно незаконным и насильственным путем уже 32 года.

Только тогда может идти речь о полном разблокировании санкций в отношении режима - если будут с его стороны реальные уступки. Сейчас мы видим, что скорее на уступки идет американская сторона, чем диктаторы».

Одной из тем интервью украинскому «Новому времени» также стали командно-штабные учения, которые сейчас проходят на территории Беларуси, а также помощь режима России в ее войне против Украины.

«За последние пять с половиной лет Беларусь, по сути, превратилась в военный полигон России, где постоянно происходят командно-штабные и общевойсковые учения, - сказала Наталья Радина. - Происходят различные белорусско-российские маневры разных видов войск.

Размещается российская военная техника. Продолжают, кстати, работать ретрансляторы, которые сегодня направляют российские дроны на украинские города.

Я вам скажу больше: сейчас есть информация, которая требует подтверждения, что на территории Беларуси строятся новые ретрансляторы – вдобавок к тем имеющимся, которые сегодня работают из Брестской и Гомельской областей.

Лукашенко сегодня выполняет вспомогательную роль для Путина в войне против Украины. Это продолжается не первый год. Ретрансляторы также работают с территории Беларуси продолжительное время. Вы понимаете, что Россия постоянно использует воздушное пространство Беларуси для нанесения как ракетных, так и дроновых ударов по территории Украины? Это абсолютно не секрет. Я не говорю уже о том, сколько пусков ракет было произведено в 2022 году с территории Беларуси.

Я хочу здесь напомнить, что в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский ставил жесткий ультиматум Лукашенко и требовал выключить эти ретрансляторы. В противном случае, говорил он, «мы выключим эти ретрансляторы сами». На короткое время они были выключены. Но очень скоро тогда еще главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что они заработали вновь.

Ретрансляторы работают на протяжении последних трех месяцев. И здесь, мне кажется, очень важна реакция высшего украинского военного руководства, которое должно ответить на эти действия».

Ведущий Дмитро Тузов отметил, что похоже, происходит какая-то игра. Когда нет активности, их выключают и говорят, что «мы же их выключили». Но при начале массового обстрела, когда Россия запускает сотнями свои дроны, ретрансляторы могут начать работать снова.

По словам Натальи Радиной, Лукашенко понимает, что Украина может нанести удар по военным объектам на территории Беларуси, а также по НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию.

«Поэтому сегодня крайне важна реакция непосредственно с украинской стороны, - сказала она. - Это вопрос скорее к Владимиру Зеленскому, к министру обороны, к главнокомандующими ВСУ. Что будет предпринимать украинская сторона в ответ на действия со стороны Лукашенко?

Вспомните, как мы с вами несколько лет назад обсуждали ту же самую ситуацию и говорили о том, что в случае, если продолжатся удары с территории Беларуси по украинским городам, необходимо наносить удары по военным объектам в Беларуси. В том числе, по нефтеперерабатывающим заводам. Вы помните, тогда была абсолютно истеричная реакция Лукашенко на этот наш разговор? Он отреагировал на это после встречи с Владимиром Путиным в Москве на пресс-конференции для российских журналистов. Это подтверждает, что он действительно боится. Поэтому до него нужно очень четко и ясно украинской стороне доносить, что эти заявления со стороны Зеленского и других официальных лиц - не пустые слова, не просто бравада. Это предупреждение, за которыми немедленно последуют конкретные действия».

Журналист Дмитро Тузов задал вопрос о вероятности мобилизации в Беларуси и возможных провокациях со стороны режима Лукашенко.

«Лукашенко с Путиным действуют в тандеме, - сказала Наталья Радина. - Думаю, что наиболее вероятно, что в случае, если в России будет объявлена дополнительная мобилизация, то эти новые мобилизованные будут обучаться на белорусских полигонах. Так уже было в 2022-2023 годах. Российские новобранцы приезжали в Беларусь, обучались на белорусских полигонах с помощью белорусских российских инструкторов.

Объявит ли Лукашенко мобилизацию в Беларуси? Мне кажется, он побоится это сделать. Он прекрасно понимает, что абсолютное большинство белорусов не хотят участвовать в этом войне, не хотят воевать. Он боится армию направить в Украину, потому что понимает, что боевого настроя у военнослужащих нет. Никто не собирается и не хочет умирать за российские интересы в братской Украине. Поэтому вряд ли он объявит какую-то мобилизацию.

А вот вспомогательную функцию для российской армии он, скорее всего, будет оказывать, выполнять все, что пожелает Путин в этом направлении. Но даже вспомогательная функция позволит россиянам увеличить интенсивность военных действий на линии фронта».

По словам Натальи Радиной, белорусы понимают, из-за чего Россия напала на Украину и не станут воевать против братского народа.

«Мы восхищаемся мужеством украинцев, и желаем победы украинскому народу, - сказала она. - Сегодня необходимо усиливать помощь Украине, и в этом мы надеемся как раз-таки на Европу, которая кровно заинтересована в победе Украины и понимает, что ее безопасность сегодня исключительно зависит от того, что происходит на линии фронта в вашей стране.

Беларусь — это родина партизан. И я думаю, что весь этот опыт белорусы используют, если, не дай бог, их отправят в Украину. Будут сдаваться в плен, будет саботаж, и будут оружие направлять на своих командиров. Но не пойдут против наших братьев-украинцев».

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