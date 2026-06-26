«Лукашенко говорит, что нашел ретрансляторы, но не знает, кто их устанавливал» 1 26.06.2026, 11:09

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Как диктатор помогает РФ бить по Украине.

После отключения ретрансляторов в Беларуси Россия не сможет атаковать Киев и запад Украины «Шахедами» в режиме онлайн-управления. Об этом в интервью «Суспільному» заявил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

Бескрестнов рассказал, что ретрансляторы устанавливают на вышки высотой около 45−70 метров. Для этих целей могут использоваться вышки мобильного оператора, телебашни или вообще любые вышки. На них устанавливают подключенный к интернету приемопередатчик и антенну, направленную в сторону Украины.

— Каждая такая точка позволяет управлять «Шахедом» на дистанции до 200 км. Но есть такие места, которые вышки из России не достают. К примеру, Львов, Ковель другие регионы Запада Украины. Чтобы управлять ударными и разведывательными БПЛА, запускаемыми по этим территориям, россияне использовали четыре вышки с установленными на них ретрансляторами сигнала на территории Беларуси, — говорит Бескрестнов.

По его словам, одна из таких вышек стояла у самой границы недалеко от города Славутич.

— Сейчас Беларусь говорит, что они нашли такие ретрансляторы, но не знают, кто их устанавливал. То есть пытаются играть в игру, что какие-то люди установили устройства, подключили их к интернету и скрылись, — заявил Бескрестнов.

— Как мы обнаружили эти ретрансляторы?

— Это относительно просто. Если мы видим, что «Шахед» или «Гербера» (российские виды дронов. — Прим. ред.) работает в эфире с mesh-модемом, мы можем включить установленные на высоте пеленгаторы или поднять их в воздух на БПЛА и так увидеть, что радиосигналы управления излучаются с территории Беларуси. Также мы можем произвести триангуляцию, то есть взять несколько пеленгов и достаточно точно определить зону, где расположена башня с ретранслятором. Зрительно башню можно зафиксировать с самолета. Надо понимать, что построенная mesh-сеть может не использоваться здесь и сейчас, но в любой момент ее могут включить. То есть это готовая инфраструктура, которая представляет нам угрозу. Это как аэродром для «Шахедов», на котором их сейчас нет, но мы понимаем, что для нас это такая бомба скрытого действия.

Такие вышки, рассказывает Флеш, стараются устанавливать у самой границы, и Украине уже приходилось их уничтожать. Сложнее, когда российские БПЛА используют белорусские мобильные сети.

— На каждом «Шахеде» установлен LTE-модем с сим-картой российской компании Т2 (до 2024 года называлась «Tele-2 Россия»). И когда российские «Шахеды» и «Герберы» летают рядом с границей Беларуси, они могут «цепляться» за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях. И Беларусь об этом знает. Белорусские операторы могут это остановить, ограничить роуминг для этих карт, блокировать их, но они этого не делают. И мы тоже хотим, чтобы это не использовалось.

Бескрестнов говорит, что в мае, когда РФ массированно атаковала западные области Украины, ее БПЛА летели рядом с границей Беларуси и использовали роуминг белорусских мобильных операторов.

— Я считаю, что это тоже содействие Беларуси российским атакам на Украину. Можно сказать, что они здесь ни при чем, что они не знают, что происходит. Но наши средства радиомониторинга подтверждают, что модем «Шахеда» работает с сетью Беларуси, — отметил он.

Советник министра обороны Украины добавляет, что после отключения ретрансляторов на территории Беларуси российские беспилотники не перестанут атаковать Киев и запад Украины. Но эти атаки не будут столь результативными.

— Это будут стандартные атаки по GPS-координатам. Не будет разведки. Это очень важно, потому что россияне не только атакуют нас онлайн благодаря этим сетям — они делают мощную разведку, отыскивая наши объекты инфраструктуры, наше ПВО и так далее. Не будет онлайн-атак на локомотивы поездов, опять-таки на ПВО. Потому что для этого нужна mesh-сеть и радиоканал управления. Также россияне не смогут искать коридоры, где нет наших перехватчиков.

— Что бы вы сказали, чтобы подытожить разговор?

— Мы не хотим, чтобы Беларусь помогала россиянам убивать нас.

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