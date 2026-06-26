Видео «попало в нерв» 3 Дмитрий Колезев

26.06.2026, 11:15

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Александр Лунин

«Ветераны СВО» будут становиться для Путина серьезной проблемой при любом развитии событий.

Самое тиражируемое видео сегодня — обращение некоего СВОшника Александра Лунина к Владимиру Путину в инстаграме. Ветеран требует принять его в Кремле, иначе угрожает военным мятежом и обещает, что армия выступит против Кремля.

25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель слуг народа. Вчера со мной встретились люди, представители высоких членов Министерства обороны, силовых структур и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.

В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах. Наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.

Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные.

Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.

Я передаю только сообщение. У меня все».

Повод для претензии вполне реальный — внесудебные казни и расправы над военнослужащими, вымогательство на фронте. Видео больше похоже на выступление одиночки, хотя автор утверждает, что он «лишь передает сообщение». Тем не менее, надо обратить внимание на большое количество просмотров и реакций (более 100 тысяч лайков за пять часов, около 40 тысяч пересылок). Такая реакция указывает на то, что видео «попало в нерв».

Пример того, как «ветераны СВО» будут становиться для Путина серьезной проблемой при любом развитии событий. Возможно, нежелание Путина заканчивать войну отчасти объясняется страхом, что масса таких людей начнут предъявлять претензии к политическому руководству страны из-за проигранной войны и бессмысленной гибели сотен тысяч людей.

Дмитрий Колезев, «Телеграм»

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