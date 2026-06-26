Politico: Евросоюз готовит «вознаграждения» для стран-кандидатов 1 26.06.2026, 10:59

Новый механизм позволит будущим членам получать бонусы еще на этапе переговоров о вступлении.

В Европейской комиссии продолжается работа над планом, предусматривающим предоставление экономических преимуществ странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщила газета Politico Inside со ссылкой на двух неназванных чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Страны-кандидаты смогут получать определенные «вознаграждения» еще до вступления, однако без права голоса и других политических полномочий, которые ранее блокировали подобные инициативы. Таким образом правительства государств-членов ищут способы ускорить процесс расширения, не снижая требований к будущим членам.

Эта инициатива является частью концепции «поэтапной интеграции». Она предусматривает, что страны-кандидаты будут постепенно получать более широкий доступ к возможностям ЕС по мере осуществления необходимых реформ, даже если переговоры о вступлении еще продолжаются.

Среди возможных преимуществ – доступ к отдельным программам финансирования ЕС, преференциальные торговые условия и частичный доступ к единому рынку еще до получения полноправного членства.

Конкретный пакет будет определяться индивидуально, в зависимости от прогресса каждой страны-кандидата. Ожидается, что такие стимулы помогут правительствам проводить политически сложные реформы, даже если до полноправного вступления в ЕС останется еще несколько лет.

В отличие от прежних идей так называемого обратного расширения, предусматривавших предоставление странам-кандидатам политических прав еще до завершения процедуры вступления (этот план не был поддержан государствами-членами ЕС), концепция поэтапной интеграции предлагает экономические преимущества, сопоставимые с теми, которыми обладают члены блока, но без получения статуса члена.

Новая инициатива уже пользуется более широкой политической поддержкой, чем предыдущие предложения. Франция и Германия ранее высказывались в пользу подобной модели «облегченного членства» для государств, процесс присоединения которых к Евросоюзу может затянуться на годы. Европейские чиновники полагают, что на этот раз у такого подхода больше шансов получить одобрение.

«Параллельно должна происходить необходимая экономическая интеграция», – заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, принцип «больше реформ – больше преимуществ» уже доказал свою эффективность и должен стать механизмом поддержки тех стран-кандидатов, которые демонстрируют наибольший прогресс.

Европейская комиссия планирует заручиться поддержкой государств-членов, рассчитывая, что лидеры ЕС одобрят начало работы над более широкой рамочной программой в ходе заседания Европейского совета в октябре или декабре.

По замыслу Еврокомиссии, объем преимуществ будет определяться индивидуально для каждой страны в зависимости от того, насколько она адаптировала свое законодательство к нормам ЕС и какие реформы уже реализовала. Это будет означать существенный отход от действующей практики, при которой большинство преимуществ доступно лишь полноправным членам блока.

Предложения появились на фоне общего консенсуса относительно необходимости ускорения процесса расширения, особенно после начала полномасштабной войны России против Украины. В то же время государства-члены не готовы принимать новые страны, пока те не будут полностью соответствовать всем критериям.

Новый подход также призван поддерживать активную вовлеченность стран-кандидатов, в частности Украины, в процесс евроинтеграции. Хотя политическая поддержка вступления Украины в ЕС остается высокой, сам процесс присоединения, вероятно, займет годы.

На данный момент статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют девять стран. Ближе всего к членству находится Черногория, в то время как Украина и Молдова уже начали переговоры о вступлении. При этом заявки других государств, в частности Сербии, Турции и Грузии, фактически остаются без существенного продвижения.

Несмотря на то, что модель поэтапной интеграции призвана сделать процесс вступления более привлекательным для кандидатов, Украина и Черногория ранее высказывались против концепции «облегченного членства», продвигаемой Францией и Германией. Обе страны подчеркивают, что такой формат не должен стать альтернативой или заменой полноправному членству в ЕС.

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