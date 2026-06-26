Очередной огромный флагшток установили в Витебской области

Очередной огромный флагшток установили в Витебской области5
- 26.06.2026, 10:28
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А мог быть и крест Евфросинии Полоцкой.
Вместо возможного креста Евфросинии Полоцкой на важной кольцевой развязке в Полоцке решили поставить флагшток — с гражданами не советовались, пишет паблик «Витебск, я гуляю! | Новости Витебска».
В TikTok появились ролики с уже монтируемым флагштоком. Главный идеолог города Наталья Бородулькина в комментариях заявила, что на развязке разместят госфлаг. Следов закупки этого флагштока найти на госзакупках паблику не удалось.
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При этом отмечается, что в 2022 году тогдашний глава Полоцка Игорь Маркович предложил полочанам выбрать вариант благоустройства важной кольцевой развязки со стороны Минского и Вильнюсского шоссе, улиц Богдановича и Петруся Бровки. Людям показывали два варианта: с танком, подсветкой и озеленением или с крестом Евфросинии Полоцкой.
Флагштока среди предложенных вариантов не было. Результаты голосования райисполком так и не опубликовал. Новых общественных обсуждений по этой развязке найти тоже не удалось.
В апреле 2026 года полочанам сообщили, что танк на развязке временно увозят на восстановление — обещали вернуть на прежнее место. Причем отремонтировать бронемашину, как писала районка, планировали за счет спонсорских средств.