Украинские дроны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В под Донецком 26.06.2026, 10:45

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Стоимость одной установки – до $40 миллионов.

Операторы дронов «Black Sky» из состава 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Спартан» обнаружили и поразили позиции противовоздушной обороны российских войск.

Объектом огневого воздействия стали два дефицитных элемента зенитно-ракетного комплекса противника в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.

В итоге боевых действий были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300В.

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