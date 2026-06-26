Украинские дроны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В под Донецком
- 26.06.2026, 10:45
- 1,278
Стоимость одной установки – до $40 миллионов.
Операторы дронов «Black Sky» из состава 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Спартан» обнаружили и поразили позиции противовоздушной обороны российских войск.
Объектом огневого воздействия стали два дефицитных элемента зенитно-ракетного комплекса противника в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.
В итоге боевых действий были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300В.