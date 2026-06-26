Карл III стал первым монархом в истории, раскрывшим свои доходы

Карл III стал первым монархом в истории, раскрывшим свои доходы10
- 26.06.2026, 10:18
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Британский король считается одним из самых богатых людей мира.
Британский монарх Карл III добровольно уплатил налоги в размере 12,9 миллиона фунтов стерлингов - 17 миллионов долларов США - в период с 2024 по 2025 год.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сын Карла III принц Уильям в свою очередь заплатил 7,76 миллионов фунтов стерлингов налога на доходы физических лиц и прирост капитала за 2024-2025 налоговый год.
Информацию о состоянии и налогах опубликовали в четверг Букингемский и Кенсингтонский дворцы.
Букингемский дворец не раскрыл ставку налога, уплачиваемого королем. Однако, согласно последним отчетам герцогства Ланкастер – основного источника личного дохода короля – монарх получил 26,5 миллиона фунтов стерлингов дивидендов в 2024-25 годах.
В отчете принца Уильяма говорится, что он «выплачивает самую высокую ставку налога на прибыль и прирост капитала по всем своим личным доходам».
Известно, что налоговые расходы короля Карла III выросли с 11,7 миллионов фунтов стерлингов в 2023-24 годах , а общие налоги принца Уильяма уменьшились с 8,34 миллионов фунтов стерлингов того года.
«Хотя королевские финансы иногда могут казаться сложными, базовая система в принципе понятна, структурирована законодательно и усовершенствована со временем, чтобы обеспечить монарху возможность служить независимо, подотчетно и в долгосрочных интересах нации», – сказал Джеймс Чалмерс, хранитель частной казны.