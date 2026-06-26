Украина атаковала Россию рекордным числом беспилотников 1 26.06.2026, 10:14

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Одной из главных целей ВСУ стала Тульская область.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили крупнейшую с начала войны ночную атаку на Россию. Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 26 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 660 украинских беспилотников над 12 регионами и аннексированным Крымом. До этого крупнейшей по числу задействованных дронов была атака в ночь на 17 мая — тогда российское военное ведомство отчитывалось о 556 сбитых дронах. Этот рекорд был почти повторен в ночь на 18 июня — военные докладывали о 555 уничтоженных беспилотниках. Также 18 июня ВСУ запустили по России рекордное число дронов за сутки — 992.

Прошедшей ночью одной из главных целей ВСУ стала Тульская область, над которой, по данным губернатора Дмитрия Миляева, были сбиты 157 беспилотников. Глава региона сообщил о повреждении промышленного предприятия в Новомосковске и частного дома в Щекинском районе. Пострадала одна женщина. Как установила Astra, дроны поразили завод «Азот», который является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений и, по данным Reuters, поставлял сырье для взрывчатки. Также в Новомосковске загорелась ГРЭС, обеспечивающая теплом и горячей водой 60% жилого сектора города с населением более 115 тыс. человек.

Еще одной целью украинской атаки была Москва. По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, за ночь на подлете к городу сбили как минимум 47 дронов. Других подробностей Собянин не привел, добавив лишь, что экстренные службы работают на местах падения обломков. О пострадавших информации нет. На этом фоне в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Украина атакует российскую территорию растущим количеством дронов, что приводит к перегрузке систем ПВО, отмечала The Wall Street Journal. Согласно подсчетам издания, за май Минобороны РФ отчиталось о перехвате 8849 беспилотников, тогда как в январе их было 3676, а в мае прошлого года — 2504. В результате растет успешность ударов. По данным компании Janes, занимающейся оборонной разведкой, около 35% подтвержденных успешных ударов Украины по российскому тылу в этом году пришлись на июнь.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что утвердил для Службы безопасности Украины «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны». Что под этим подразумевается, он не уточнил. Однако перед этим Зеленский обсудил «план дальнобойных санкций, санкции средней дальности» и работу Центра специальных операций «Альфа» на фронте.

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