Массированная атака на Тульскую область РФ: поражен химзавод «Азот» в Новомосковске

Массированная атака на Тульскую область РФ: поражен химзавод «Азот» в Новомосковске2
- 26.06.2026, 7:55
- 6,568
Горит также Новомосковская электростанция.
Ночью 26 июня Тульская область России подверглась массированной атаке дронов. Местные жители утверждали, что целью атаки стал завод «Азот» в Новомосковске, а также жаловались на запах аммиака в воздухе, пишет OBOZ.UA.
Кроме того, россияне сообщали о перебоях с электроснабжением, а спутники NASA зафиксировали пожар на территории Новомосковской электростанции. Об атаке и ее последствиях рассказали Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание ASTRA.
Что известно об атаке
В Exilenova+ рассказали, что неизвестные дроны летели в Тульскую область в течение нескольких часов. Они нацеливались на важный химзавод в Новомосковске.
«Сегодня Тульская область подверглась очень массированной атаке. По словам местных жителей, целью атаки был завод «Азот» в Новомосковске. Взрывы и пролеты БПЛА слышались в городе в течение нескольких часов. Местные жители сообщают о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Возможно, это тоже последствия действий ударных сил», – пишет канал.
Чуть позже в Exilenova+ обратили внимание на то, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС.
Об ударах по заводу «Азот» сообщала также ASTRA.
«В ночь на 26 июня в городе было слышно большое количество взрывов. Утверждается, что был атакован завод «Азот». О последствиях ничего не известно. Ранее предприятие уже горело в результате украинской атаки в ночь на 14 июня», – отметили российские журналисты.
Проанализировав кадры очевидцев в сети, издание пришло к выводу, что дым, видимый над Новомосковском, вероятно, поднимается именно со стороны завода. В частности, одно из фото было сделано примерно в 8 км от предприятия.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о «массированной атаке украинских БПЛА», которая привела к «повреждениям на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске».
«На месте работают экстренные службы», – добавил российский чиновник.
Скриншот сообщения губернатора Тульской области
Завод «Азот» в Новомосковске, входящий в состав холдинга «Еврохим», является крупнейшим в России производителем аммиака и азотных удобрений. Предприятие производит аммиак, азотную кислоту, метанол и минеральные удобрения, а также химическое сырье, используемое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.
Как сообщало агентство Reuters, два завода «Еврохима» (Невинномысский азотный завод и Новомосковский «Азот») отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти пять тысяч тонн азотной кислоты. Они, как отмечало издание, используются для производства октогена и гексогена, необходимых для изготовления артиллерийских снарядов.