Массированная атака на Тульскую область РФ: поражен химзавод «Азот» в Новомосковске 2 26.06.2026, 7:55

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Горит также Новомосковская электростанция.

Ночью 26 июня Тульская область России подверглась массированной атаке дронов. Местные жители утверждали, что целью атаки стал завод «Азот» в Новомосковске, а также жаловались на запах аммиака в воздухе, пишет OBOZ.UA.

фото: obozrevatel.com

Кроме того, россияне сообщали о перебоях с электроснабжением, а спутники NASA зафиксировали пожар на территории Новомосковской электростанции. Об атаке и ее последствиях рассказали Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание ASTRA.

Химзавод "Азот" в Новомосковске

фото: obozrevatel.com

Что известно об атаке

В Exilenova+ рассказали, что неизвестные дроны летели в Тульскую область в течение нескольких часов. Они нацеливались на важный химзавод в Новомосковске.

фото: obozrevatel.com

«Сегодня Тульская область подверглась очень массированной атаке. По словам местных жителей, целью атаки был завод «Азот» в Новомосковске. Взрывы и пролеты БПЛА слышались в городе в течение нескольких часов. Местные жители сообщают о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Возможно, это тоже последствия действий ударных сил», – пишет канал.

фото: obozrevatel.com

Чуть позже в Exilenova+ обратили внимание на то, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС.

Об ударах по заводу «Азот» сообщала также ASTRA.

«В ночь на 26 июня в городе было слышно большое количество взрывов. Утверждается, что был атакован завод «Азот». О последствиях ничего не известно. Ранее предприятие уже горело в результате украинской атаки в ночь на 14 июня», – отметили российские журналисты.

фото: obozrevatel.com

Проанализировав кадры очевидцев в сети, издание пришло к выводу, что дым, видимый над Новомосковском, вероятно, поднимается именно со стороны завода. В частности, одно из фото было сделано примерно в 8 км от предприятия.