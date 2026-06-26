Белоруска планирует посетить все страны мира: осталось 6% 26.06.2026, 9:57

Фото: people.onliner.by

Девушка поставила перед собой амбициозную цель.

Во время интервью с Onliner до закрытия, пожалуй, самого масштабного челленджа в жизни Елизавете остается 13 пунктов. Девушка поставила перед собой амбициозную цель — посетить все страны мира. Реализовать ее она планирует еще до конца этого года. В копилке у собеседницы уже 180 стран. Хотя с учетом того, как быстро Елизавета перемещается по миру, к этому утру список мог обновиться.

«Удивительно, но волшебным пенделем стала пандемия»

Для многих пандемия обернулась коварной разрушительницей планов. Для Елизаветы Макей — наоборот, запустила одну из самых больших целей в жизни. До закрытых границ у нее уже был опыт путешествий: в основном Европа, всего около 20 стран. Но именно момент, когда рейсы отменили, а мир резко стал недоступным, заставил ее сформулировать, чего она хочет на самом деле.

— Тогда пришло осознание: когда все границы откроют, если не начать осуществлять свою мечту — посмотреть нашу прекрасную планету, — то она никогда не сбудется. Это стало своеобразным волшебным пенделем.

Фото: people.onliner.by

Одно дело — планирование отпуска, другое — продумывание самого масштабного путешествия из возможных. Елизавета быстро поняла: расписать поездки на годы вперед почти невозможно. Меняются визовые правила, обостряются конфликты, закрываются границы…

Поэтому у путешественницы есть один главный принцип: «закрывать» сразу целый регион. Если планировать посещать только одну страну за раз — челлендж может растянуться на десятки лет.

— Мне сейчас легче планировать, потому что осталось совсем немного стран. В основном это регион Океании и Соединенные Штаты. В Океанию нужно ехать с учетом сезона: чтобы не было уничтожающей жары или непрерывных дождей. Там Австралия, Новая Зеландия, Кирибати, Тонга, Соломоновы острова, Науру. Еще буду подаваться на визу в США, очень хочется посмотреть разные национальные парки.

Свой подсчет Елизавета ведет по списку ООН, в нем зафиксировано 193 государства. Обычно путешественники фиксируют свои результаты на специальных платформах, например NomadMania и Most Traveled People.

Задаем важный вопрос: что вообще считается посещением страны? Елизавета поясняет: платформы прописывают четкие правила.

— Чекин в аэропорту, конечно, не засчитывается. Насколько я помню, в правилах говорится, что в стране нужно переночевать. Но это ко мне отношения не имеет, потому что я путешествую не для того, чтобы галочки ставить. Я путешествую, чтобы получать знания, узнавать культуру, историю страны, понимать, как исторические события на нее повлияли и как это отразилось на людях.

Путешественница отмечает: иногда в стране достаточно пробыть и один день (если речь про крохотное островное государство), а часто — мало и месяца.

Фото: people.onliner.by

И все же такая цель требует не романтического настроя, а четко продуманной логистики: визы, маршруты, финансы, безопасность. Как говорит Елизавета, со временем появляется особый навык — как будто внутри открывается «логистический модуль», и весь процесс организации поездки происходит почти на автомате.

— Если страна развивающаяся, конечно, лучше все спланировать заранее. Если это Европа или какие-то другие развитые страны, можно ориентироваться по ходу. Но есть, например, Япония и Корея: это одни из самых развитых стран, но если ты заранее ничего не спланируешь, то на месте можно будет прийти в отчаяние. Все на местных языках. Можно потратить несколько дней просто на то, чтобы понять, как вообще из одной точки куда-то выдвинуться.

Кстати, свои путешествия «суперинтенсивными» Елизавета не считает. Девушка не проводит в них большую часть года, а умудряется совмещать их с работой. При этом рабочие задачи с собой в поездки она никогда не берет, чтобы ничего не отвлекало от новых мест.

«Для нас это ад, а для них — абсолютная норма»

Путешествия в соцсетях часто выглядят как бесконечное наслаждение. Но когда цель — увидеть весь мир, а не только туристические места, в маршрут попадает совсем другая реальность. За многими поездками стоят ночевки в палатках, отсутствие воды, многочасовые переезды по пустыне и тяжелая усталость. Елизавета рассказывает об этом спокойно, без попытки драматизировать.

— Бывали моменты, когда ты весь день проводишь в дороге и все это время стучишься головой о крышу машины. Этого никак не избежать — ни пересесть, ни пристегнуться. Такой маршрут. А вокруг еще и ни души. Нужна определенная выдержка, чтобы ко всему этому хорошо относиться и принимать.

Фото: people.onliner.by

Те самые ночевки в палатке, отсутствие душа и чистой воды — для туриста приключение на пару дней. А для миллионов людей — обычная жизнь. Именно это, по словам Елизаветы, больше всего меняет восприятие комфорта.

— Иногда я просыпалась где-нибудь в палатке в Африке и думала: «Боже, где я? Зачем все это?» Но люди до сих пор живут в таких условиях, и для них это норма. Мы воспринимаем комфорт как должное. Но огромное количество людей живут совсем иначе.

Фото: people.onliner.by

Один из примеров — Южный Судан. Там Елизавету поразили кочевые племена, обитающие рядом со своими стадами.

— В Южном Судане живут самые высокие люди в мире — племена мундари и динка. Они кочевники, живут вместе с коровами. У них огромные стада, коровы выглядят для нас необычно — с очень большими рогами. Местные жители пьют молоко, но самих коров никогда не убивают. Стадо стоит очень дорого. Каждый владелец коровы в их понимании — миллионер или даже мультимиллионер. Они могли бы обменять их на деньги, но не хотят.

Именно там, по ее словам, особенно ясно понимаешь: комфорт — не универсальная ценность. То, что для одного человека выглядит как ад, для другого — привычный порядок мира.

Фото: people.onliner.by

— Если взять этих людей и поселить в пятизвездочный отель, они оттуда уйдут. Им это не нужно. Их условия для нас — дискомфорт, что-то уму непостижимое. А для них это абсолютная норма. Они никогда в жизни не пойдут жить в бетон.

Тяжелее всего оказываются не бытовые сложности, а человеческие истории. Разрушенные страны, бедность, голодные дети. Елизавета говорит, что после таких поездок нужно морально восстанавливаться.

— Когда приезжаешь и видишь, что полстраны разрушено в XXI веке, это эмоционально непросто. Но люди продолжают улыбаться, хотя вокруг них — последствия войн и катастроф. При этом ты сам начинаешь чувствовать не то чтобы ответственность за происходящее, но тяжелый груз на сердце. Это очень сложная смесь чувств.

«Оказалось, я обожаю рутину»

В окружении Елизаветы много путешественников, поэтому ее цель не вызывает удивления. Есть те, кто не просто посетил все страны, а, например, объездил все регионы внутри этих стран.

— Это в хорошем смысле сумасшедшие люди, я бы так никогда не смогла. Они всю жизнь посвящают путешествиям и экспедициям. Многие еще и помогают миру: снабжают больницы оборудованием, медикаментами, помогают отдаленным регионам, строят школы.

А вот близкие к цели Елизаветы отнеслись с настороженностью. Все-таки ключевым остается вопрос безопасности. Поэтому найти попутчиков в Тувалу или Сан-Томе и Принсипи крайне сложно. Так что чаще всего наша героиня путешествует одна. Но при этом она подчеркивает, что строго соблюдает все правила. В регионы, считающиеся неспокойными, ездит только в составе организованных групп. А в соло-поездках старается не оставаться одна на улице в темное время суток. Любым клубам и барам она сразу говорит «нет».

Наша собеседница по очереди разбивает и другие мифы. Так, она признается, что вечное движение ее вообще не привлекает.

— Многие говорят: «Да тебе всегда будет хотеться куда-то уехать. Ты не сможешь остановиться». У меня абсолютно нет таких мыслей и желаний. Скорее наоборот. После всех путешествий для меня очень большую важность приобрела рутина — то, от чего люди обычно бегут, потому что им скучно и хочется поменять обстановку.

Фото: people.onliner.by

После такого количества посещенных стран иначе Елизавета взглянула и на Беларусь.

— Я увидела, что, наверное, 70% мира не имеют даже 10% того, что есть у нас. И у меня появилось очень четкое осознание: насколько у нас все доступно — медицина, образование, спорт. Можно спокойно находиться на улице в любое время суток. Многие вещи, которые воспринимаются как данность, на самом деле большая роскошь.

После завершения челленджа Елизавета планирует замедлиться — и постепенно возвращаться в любимые места. Таких у нее около 20 в разных точках планеты. Если выбирать самую-самую любимую страну, кроме своей, она без раздумий называет Филиппины.

— Моя любовь к стране рождается из любви к народу. Там настолько солнечные, открытые, отзывчивые люди — таких вообще больше нигде не встретить. Хотя душевного общения в поездках очень много.

Фото: people.onliner.by

Второе место — у Перу. Там сошлось все: самая вкусная еда, приветливые люди и космические ландшафты. Хотя блюдо, ставшее самым любимым, Елизавете довелось попробовать на Шри-Ланке.

— Это салат из лука и чеснока. Ингредиенты предельно простые: много лука, много чеснока, кокосовая стружка и перец чили. Казалось бы, ничего особенного. Но из-за этой комбинации вкусовые рецепторы просто на Луну улетают, — смеется Елизавета.

— Еще из необычного — змея. По вкусу она как белая рыба, очень постная, ничего особенно вкусного. А вот крокодил мне очень понравился. Я ела крокодила в Камбодже, и он даже вкуснее курочки, хотя они очень похожи.

Еще одна страна, которая сильно впечатлила нашу собеседницу, — Бутан.

— Бутан уникальный. Считается, что там живут самые счастливые люди. Для этого существует специальная система подсчета: валовое национальное счастье. Оцениваются разные параметры. И последний опрос показал, что больше 93% местных жителей считают себя счастливыми. А еще там волшебная архитектура: узоры, резьба — такого нигде в мире не увидишь. Страна довольно закрытая, туда нелегко попасть, поэтому нужно ответственно подойти к организации поездки.

Фото: people.onliner.by

С теплом Елизавета вспоминает и Иран — прежде всего, из-за людей.

— Мне очень понравился Иран. К сожалению, сейчас там неблагоприятная обстановка, дай бог, у них все наладится. Там очень непросто жить: десятилетия санкций, тяжелая экономическая ситуация. Но люди сохраняют человечность. В моем понимании более отзывчивых, добрых и гостеприимных людей сложно найти. И, конечно, привлекает античная история: Персия ведь колыбель цивилизации.

Если говорить не о странах, а о точках, в которых буквально не веришь глазам, Елизавета вспоминает Исландию с ее водопадами, Индонезию с вулканами, контрастные пейзажи Чили и Перу, а еще плато Эннеди в Чаде.

Из всех туристических локаций самая любимая для путешественницы — это водопады. Если впечатляющий вулкан есть в стране назначения, его Елизавета вносит в планы в первую очередь. Но на посещении всех главных точек притяжения в стране девушка не зацикливается. Главное для нее — насладиться атмосферой.

«Хочу устроить домашний музей»

По собственному признанию путешественницы, существенно облегчает перемещения наличие только ручной клади.

— Я вообще не понимаю, зачем платить за багаж. Я езжу только с ручной кладью. Это экономит деньги и время: в большинстве стран можно сделать онлайн-чекин, сразу идти на рейс, а после прилета уходить из аэропорта. Не нужно ждать багаж, думать, пришел он или нет. Если что-то очень сильно понадобится, всегда можно докупить на месте.

Фото: people.onliner.by

Сувениры путешественница покупает, но выборочно. Не магнитики, а вещи, связанные с историей и культурой страны. Параметр один: они должны быть легкими и некрупными.

— Я хочу создать свой личный музей, комнату, где расставлю предметы, связанные с путешествиями. Не в государственном масштабе, конечно, просто для себя: чтобы потом дети или внуки могли посмотреть, если им будет интересно. Много сувениров я не покупаю, иначе с ними далеко не уедешь. Люблю уникальные вещи: например, в Африке мне на особой бумаге рисовали племенные традиционные символы.

Особая любовь Елизаветы — национальные костюмы. Их она старается покупать во многих странах. Это, к слову, решает вопрос с небольшим запасом одежды — яркие наряды девушка не просто хранит, а носит в поездках. Эти костюмы тоже должны найти свое место в импровизированном музее.

Финиш своего большого маршрута Елизавета хотела бы отметить красиво. На финал она специально оставила Ливан.

— Туда не нужны визы. Там невероятная история, красивая природа, мои любимые водопады, море. Ливанцы известны ресторанным и гостиничным бизнесом, они прекрасно организуют мероприятия. Я хотела пригласить всех друзей и родных. Но сейчас там непростая ситуация, и непонятно, получится ли вообще посетить его в ближайшем будущем. Но я на это очень надеюсь, — говорит Елизавета.

Несмотря на такое количество поездок, девушка не ведет об этом блог. Признается, что в моменте не хочется отвлекаться, а после уже не хватает сил разбираться с гигабайтами контента. Но, возможно, в спокойном режиме начнет активнее рассказывать о своих путешествиях уже после закрытия цели.

К концу нашего разговора Елизавета рассказывает, что свободного времени у нее снова совсем немного: надо готовиться к очередной поездке. Следующая точка назначения — Алжир. Пока еще новая для нее. Путешественница признается: со временем способность впечатляться притупляется, но не исчезает совсем. Если видишь что-то по-настоящему красивое, необычное или трогательное — это всегда вызывает душевный отклик. Даже в 193-й раз.

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