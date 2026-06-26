Южная Корея готовит полмиллиона операторов дронов для борьбы с КНДР 26.06.2026, 9:43

Беспилотники станут стандартным элементом экипировки военных.

Южная Корея намерена стремительно расширить свои возможности в области беспилотников и противодействия им для борьбы с Северной Кореей. Как пишет Reuters, ссылаясь за заявление южнокорейского Минобороны, страна планирует обучить 500 000 операторов дронов и распределить десятки тысяч беспилотных систем среди передовых подразделений.

Военные также планируют произвести 110 000 беспилотников к 2029 году для развертывания в армии, флоте, военно-воздушных силах и морской пехоте, стремясь сделать беспилотники стандартным элементом экипировки.

«Беспилотники больше не должны быть оборудованием, используемым ограниченным числом подразделений, а должны стать универсальным боевым инструментом», – заявил министр обороны Ан Гю-бак, добавив, что войска должны использовать их как «второе личное оружие».

Он также заявил, что Сеул будет использовать 100% комплектующие отечественного производства, а не китайские детали, при создании систем.

План Южной Кореи включает расширение систем противодействия беспилотникам, таких как лазерное и мощное микроволновое оружие, а также переориентацию операций таким образом, чтобы каждая служба могла проводить разведывательные и ударные миссии с использованием беспилотников, а не полагаться на централизованное командование.

Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что военные также оперативно закупят более 20 000 недорогих одноразовых дронов и внедрят системы роевого управления на основе искусственного интеллекта и барражирующие боеприпасы.

Обе Кореи уже активизировали усилия по развитию потенциала беспилотных летательных аппаратов, опираясь на уроки конфликтов в Украине и Ближнем Востоке, где БПЛА стали переломным моментом на поле боя.

«Недорогие беспилотники, используемые в больших количествах, коренным образом меняют характер войны», – сказал Ан, предупредив, что Северная Корея также развивает беспилотные системы, увеличивая угрозы для военных и гражданских.

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