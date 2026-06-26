Nissan выпустил новый внедорожник, расходующий 4 л/100 км 3 26.06.2026, 11:00

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Фото: nissan.co.jp

Автомобиль существенно изменился по сравнению со своим предшественником.

Известный японский автопроизводитель официально представил на внутреннем рынке совершенно новое поколение своего популярного компактного внедорожника Nissan Kicks. Автомобиль существенно изменился по сравнению со своим предшественником и теперь производится непосредственно на местном заводе в Оппаме (Йокосука), пишет OBOZ.UA.

Главной технической особенностью новинки для внутреннего рынка стало использование эксклюзивного гибридного силового агрегата e-Power третьего поколения. Благодаря уникальной топливной эффективности этот стильный городской кроссовер демонстрирует средний расход бензина на уровне всего 4 литров на 100 километров пути, говорится на сайте автопроизводителя.

Фото: nissan.co.jp

Инновационный гибрид и усовершенствованная архитектура кузова

Фото: nissan.co.jp

Главной гордостью нового Nissan Kicks является его пятикомпонентный электрический силовой агрегат. Система устроена по последовательному принципу: передний электродвигатель мощностью 143 конских силы напрямую приводит в движение колеса, тогда как 1,4-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель Serena e-Power выполняет роль компактного бортового генератора.

Фото: nissan.co.jp

Фото: nissan.co.jp

Обновленная технология позволила значительно снизить общий вес оборудования, сделать его более компактным и в то же время повысить жесткость конструкции. Для водителей также впервые стала доступна модификация e-4orce с полноприводной системой, дополненная задним электродвигателем и специальным зимним режимом вождения для уверенного маневрирования на скользкой дороге.

Фото: nissan.co.jp

Внедорожник перешел на современную модульную платформу CMF-B, что положительно повлияло на стабильность управляемости и минимизировало вибрации от неровностей дорожного покрытия. Несмотря на то, что кроссовер по-прежнему относится к компактному B-сегменту, его габариты заметно увеличились. Длина автомобиля выросла до 4365 мм, а ширина достигла 1800 мм. Благодаря удлиненной колесной базе инженерам удалось обеспечить лучшее в своем классе пространство для ног пассажиров второго ряда, а также значительно расширить полезный объем багажного отделения.

Указанная цена автомобиля начинается от $18 700.

Смелый дизайн экстерьера и премиальный комфорт салона

Фото: nissan.co.jp

Внешний вид модели отличается массивной и выразительной передней частью, концепция которой была вдохновлена формой защитной маски шлема для американского футбола. Широкая радиаторная решетка гармонично интегрирована с трехуровневыми дневными ходовыми огнями под узкой головной оптикой. Плавные линии окон создают модный эффект "плавающей крыши", а горизонтальная линия кормы соединяет эффектные L-образные задние фонари.

В зависимости от комплектации автомобиль имеет дорожный просвет 170 мм и может похвастаться стильной глянцево-черной облицовкой кузова или текстурированным защитным пластиком с трехмерным узором.

Фото: nissan.co.jp

Фото: nissan.co.jp

Интерьер разработан с учетом концепции максимального комфорта и впервые оснащен фирменными эргономичными сиденьями Zero Gravity для обоих рядов. На передней панели доминирует большой цифровой кокпит, объединяющий два 12,3-дюймовых дисплея с полной поддержкой сервисов Google.

Фото: nissan.co.jp

Среди премиальных опций покупателям доступны:

аудиосистема Bose Personal Plus с динамиками в подголовниках

панорамная стеклянная крыша особо тонкой конструкции

сенсорное управление климат-контролем.

За безопасность отвечает фирменный комплекс ProPilot, который включает полуавтономный автопилот 2-го уровня, круговой обзор с функцией «прозрачного капота» и усовершенствованную систему автоматического торможения с распознаванием поперечного движения.

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