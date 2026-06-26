FT: Москва почувствовала войну Путина на себе 26.06.2026, 11:42

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Украинские дроны впервые заставили жителей российской столицы искать убежище.

Весной и летом 2026 года Москва впервые за годы полномасштабной войны столкнулась с тем, что жители украинских приграничных регионов ощущают давно: ночными атаками дронов, взрывами и необходимостью искать укрытие, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские беспилотники ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу российской столицы в районе Капотня, вызвав крупный пожар и густой столб дыма, который был виден из разных частей города. По данным мэрии, только за один день российская ПВО сбила около 180 дронов, а за два дня мартовской атаки — более 250.

Многие москвичи рассказали, что во время налетов прятались в подземных паркингах, коридорах и ванных комнатах. При этом жители жаловались, что официальные предупреждения приходили уже после взрывов или были недоступны из-за перебоев с Telegram. Власти объясняли отсутствие сирен тем, что дроны могут лететь очень низко над землей, а массовая паника якобы привела бы к большим жертвам.

Атака на НПЗ ударила не только по чувству безопасности, но и по повседневной жизни. В соцсетях жители публиковали фотографии автомобилей, покрытых черными каплями, которые они назвали «нефтяным дождем». Экологи считают, что это продукты горения топлива и нефтяных паров. Кроме того, огонь перекинулся на крупный оптовый рынок «Садовод», где сгорели магазины и товар на миллионы рублей.

Политологи отмечают, что удары по Москве стали заметно более частыми и эффективными. Для части россиян это стало первым реальным ощущением войны, которую Кремль долго пытался держать подальше от столицы. Однако эксперты не видят признаков того, что недовольство москвичей может серьезно повлиять на позиции Путина. Напротив, российские власти трактуют атаки как попытку «дестабилизировать общество» и используют их для дальнейшей мобилизации сторонников жесткого курса.

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