Один из ключевых мобильных операторов в Беларуси готовит важное изменение 3 26.06.2026, 11:52

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Компания МТС сделала неожиданный шаг.

Компания МТС объявила, что обновляет свой логотип. «Обновится слоган и элементы фирменного стиля, а коммуникация получит свежий взгляд», — сообщает мобильный оператор.

На логотипе компании по-прежнему останется изображение яйца, а «главным элементом визуального стиля становится горизонтальная адаптивная полоса, в которую интегрируется белый логотип МТС».

Так изменялся логотип МТС. Иллюстрация: сайт компании

«Также бренд получил новый фирменный оттенок красного MTS Bright Red — более интенсивный и чистый тон с легким уклоном в холодный спектр, создающий ощущение динамики и энергии, — уточнили в компании. — Основной шрифт также заменен на трендовый гротеск, сохранивший узнаваемый «квадратный» характер начертания букв. Дополнительным выразительным приемом для создания фонов стал градиент, символизирующий многогранность продуктовой линейки МТС».

Мобильный оператор также отметил, что «в первую очередь свежая айдентика появится в цифровых каналах и рекламной коммуникации МТС, а в офлайн-пространства новый стиль придет по мере естественного обновления салонов связи».

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