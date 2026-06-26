Atlantic Council: Лукашенко готовится к более активной роли в войне России против Украины

Atlantic Council: Лукашенко готовится к более активной роли в войне России против Украины5
- 26.06.2026, 12:22
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Замечены многочисленные признаки ускоренной милитаризации Беларуси.
Белорусский диктатор Лукашенко не в восторге от перспективы присоединения к российскому вторжению на Украину, но, похоже, он неуклонно наращивает военный потенциал своей страны на случай, если его втянут в войну более явным способом, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Замечены многочисленные признаки ускоренной милитаризации Беларуси, включая изменения в военном законодательстве, расширение вооруженных сил и резервной системы страны, милитаризацию школ и растущую мобилизацию гражданских институтов.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский публично призвал Лукашенко демонтировать ретрансляционное оборудование на белорусско-украинской границе, которое, по утверждению Киева, используется для управления ударами российских беспилотников по украинским целям. Если белорусский лидер не предпримет никаких действий, Зеленский заявил, что Украина напрямую вмешается. Сообщается , что через несколько дней ретрансляционные станции отключились. Остается неясным, были ли они демонтированы или просто отключены, но время их отключения говорит о том, что предупреждение Зеленского было воспринято всерьез.
Обеспокоенность Киева выходит далеко за рамки ретрансляционных станций. С начала полномасштабного вторжения России Беларусь служила плацдармом для российских атак на Украину, одновременно неуклонно углубляя оборонное сотрудничество с Москвой. Сотни белорусских предприятий сейчас производят компоненты для российских ракет, систем ПВО, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Поэтому недавний вопрос о ретрансляционном оборудовании нельзя рассматривать как единичный случай. Напротив, это лишь одно из многих проявлений негласной роли Беларуси в войне России.