Эквадор добыл одну из самых «медленных» волевых побед на ЧМ 26.06.2026, 13:11

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Южноамериканцам понадобилось 75 минут, чтобы выйти вперед после пропущенного гола.

Сборная Эквадора стала автором одной из самых медленных волевых побед в истории финальных турниров чемпионатов мира. Чтобы выйти вперед после пропущенного на 2-й минуте мяча в матче с Германией (2:1), подопечным Себастьяна Беккасесе потребовалось 75 минут, пишет sport.ua.

В основное время матчей больше времени на отыгрыш потратила только Швейцария в поединке с Сербией на ЧМ-2018 – 85 минут и ФРГ в финальной игре ЧМ-1954 с Венгрией – 76.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com