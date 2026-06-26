Foreign Policy: Обстоятельства складываются против «утопающего» Путина 2 26.06.2026, 13:48

Иллюстрация: Chloe Cushman для Foreign Policy

Он может пойти на отчаянные меры, чтобы удержаться на плаву.

По мере затяжного конфликта в Украине положение Путина становится все более сложным. Военная кампания, начавшаяся в 2022 году, по оценкам западных аналитиков, затянулась значительно дольше первоначальных расчетов и не привела к стратегическим прорывам, при этом сопровождаясь высокими потерями и истощением ресурсов, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Сообщается о значительных потерях личного состава и растущих трудностях с пополнением армии. Российские силы, по данным различных источников, несут тяжелые потери в условиях, где беспилотные технологии радикально изменили характер боевых действий, сократив продолжительность жизни солдат на фронте до крайне низких показателей.

Одновременно война все активнее переносится на территорию самой России. Украинские дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, складам и логистическим узлам наносят ущерб экономике, сокращая переработку нефти и вызывая перебои с топливом в регионах. В ряде субъектов вводятся меры по нормированию топлива, а экспорт бензина временно приостанавливается.

Экономическая ситуация также ухудшается: военные расходы поглощают значительную часть бюджета, усиливается инфляционное давление, фиксируются признаки долгосрочного спада в строительстве, транспорте и банковском секторе. Параллельно растет дефицит рабочей силы на фоне потерь на фронте и демографического давления.

На этом фоне усиливается недовольство внутри элит и среди части населения. Появляются сообщения о напряженности среди предпринимателей и чиновников, а также о росте критических настроений в деловой среде. В то же время публичное пространство внутри страны становится более жестко контролируемым, что ограничивает открытое выражение недовольства.

Эксперты отмечают, что при ухудшении ситуации у Кремля может возникнуть стимул к дальнейшей эскалации — как внутри страны, так и за ее пределами. Речь идет о расширении гибридных операций, усилении давления на соседние государства и попытках демонстрации силы в ответ на военные неудачи.

При этом аналитики подчеркивают, что стратегия конфронтации несет дополнительные риски для самой России, усиливая экономическую нагрузку и международную изоляцию. В таких условиях любое дальнейшее обострение способно привести к еще более непредсказуемым последствиям как для внутренней стабильности, так и для внешней политики Москвы.

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