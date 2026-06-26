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«Белтелеком» вводит изменения для клиентов

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  • 26.06.2026, 14:58
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«Белтелеком» вводит изменения для клиентов

Новшества затрагивают в том числе Zala.

У «Белтелеком» появились изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

С 1 июля онлайн-кинотеатр «Амедиатека» будет исключен из подписки «Ого!Кино» и некоторых пакетов услуг (к примеру, из «Семейный 10+Кино» и «ЯСНА 100+Кино»).

«Пакет услуг «ЯСНА Кино (Амедиатека)» прекратит свое действие, но пользователи смогут и дальше смотреть качественное кино в составе пакетных решений, — сообщает компания. — Все текущие абоненты указанного пакета будут автоматически переведены на пакет услуг «ЯСНА Кино (ivi)» без изменения стоимости. Для этого не потребуется посещать офис продаж или менять настройки оборудования».

С 1 июля «Ого!Кино» будет объединять контент четырех популярных онлайн-кинотеатров: START, Иви, Wink и viju, добавили в «Белтелеком». Стоимость подписки «Ого!Кино» составляет 9,99 рубля в месяц. «Для новых абонентов действует пробный период: бесплатное пользование в течение семи дней после подключения», — добавили в компании.

С 24 июня в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala на 118-й кнопке началось вещание нового тестового спортивного телеканала Волейбол/Volleyball.

Также «Белтелеком» объявил, что с 1 июля прекращается вещание тематического пакета Discovery, а также телеканалов Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 в расширенных пакетах Zala IPTV. Причина — завершение срока действия контракта с правообладателем. Вместо этого клиентам компании будет доступен тематический пакет VIP HD. Его стоимость будет 4,2 рубля (пакет Discovery стоит 5,5 рубля).

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