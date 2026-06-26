«Белтелеком» вводит изменения для клиентов 3 26.06.2026, 14:58

1,540

Новшества затрагивают в том числе Zala.

У «Белтелеком» появились изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

С 1 июля онлайн-кинотеатр «Амедиатека» будет исключен из подписки «Ого!Кино» и некоторых пакетов услуг (к примеру, из «Семейный 10+Кино» и «ЯСНА 100+Кино»).

«Пакет услуг «ЯСНА Кино (Амедиатека)» прекратит свое действие, но пользователи смогут и дальше смотреть качественное кино в составе пакетных решений, — сообщает компания. — Все текущие абоненты указанного пакета будут автоматически переведены на пакет услуг «ЯСНА Кино (ivi)» без изменения стоимости. Для этого не потребуется посещать офис продаж или менять настройки оборудования».

С 1 июля «Ого!Кино» будет объединять контент четырех популярных онлайн-кинотеатров: START, Иви, Wink и viju, добавили в «Белтелеком». Стоимость подписки «Ого!Кино» составляет 9,99 рубля в месяц. «Для новых абонентов действует пробный период: бесплатное пользование в течение семи дней после подключения», — добавили в компании.

С 24 июня в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala на 118-й кнопке началось вещание нового тестового спортивного телеканала Волейбол/Volleyball.

Также «Белтелеком» объявил, что с 1 июля прекращается вещание тематического пакета Discovery, а также телеканалов Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 в расширенных пакетах Zala IPTV. Причина — завершение срока действия контракта с правообладателем. Вместо этого клиентам компании будет доступен тематический пакет VIP HD. Его стоимость будет 4,2 рубля (пакет Discovery стоит 5,5 рубля).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com