Евродепутаты предупредили лукашенковский режим об ответственности 26.06.2026, 15:50

Виновные в пытках понесут наказание.

Глава Делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско, а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Хельмут Брандштеттер выступили с совместным заявлением по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток. Сайт Charter97.org приводит заявление целиком:

— В Международный день в поддержку жертв пыток мы отдаем дань уважения всем тем белорусам, кто подвергался пыткам, жестокому обращению и другим грубым нарушениям прав человека лишь за осуществление своих фундаментальных прав и свобод.

Почти шесть лет спустя после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года пытки остаются одним из систематических и укоренившихся инструментов репрессий белорусского режима. Последний доклад Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения продолжают систематически применяться к политическим заключенным, журналистам, правозащитникам, активистам гражданского общества и обычным гражданам, которые мирно выражают свое мнение.

Режим продолжает систематически применять физическое и психологическое насилие, включая жестокие избиения, удары электрическим током, невыносимые условия содержания, длительное одиночное заключение, лишение сна, отказ в пище и воде, отказ в доступе к свежему воздуху, унижения и угрозы сексуального насилия. Не менее тревожной является продолжающаяся практика содержания без связи с внешним миром, при которой политическим заключенным отказывают в доступе к адвокатам и контактах с семьями на протяжении месяцев или даже лет. Такие практики могут приравниваться к пыткам и также могут составлять насильственные исчезновения по международному праву. Принудительный труд, навязываемый политическим заключенным, является еще одной формой пыток, сочетая физическое истощение, психологическое принуждение и вынужденное участие в поддержке военно-промышленного комплекса России в ее войне агрессии против Украины.

Режим возродил советскую практику карательной психиатрии и все чаще использует ее как еще один инструмент политических репрессий против политических заключенных.

Положение женщин-политзаключенных вызывает особую тревогу. Как особенно уязвимая группа, они подвергаются особенно жестоким формам пыток и унижающего достоинство обращения. Особую обеспокоенность вызывают дела Александры Пулинович, Ольги Майоровой, Елены Лазарчик и Ирины Мельхер.

Преднамеренный отказ в надлежащей медицинской помощи, наряду с унизительными условиями содержания, направленными на физическое и психологическое подавление заключенных, уже привел к необратимому физическому и психологическому ущербу и унес жизни многих политических заключенных. С 2021 года по меньшей мере десять известных политических заключенных умерли или были убиты в Беларуси: Витольд Ашурок, Дмитрий Дудойть, Николай Климович, Алесь Пушкин, Вадим Храсько, Игорь Ледник, Александр Кулинич, Дмитрий Шлетгауэр, Валентин Штермер и Андрей Поднебенный.

Эти преступления совершаются в условиях почти полной безнаказанности: ни реальных расследований, ни реального привлечения виновных к ответственности за тысячи задокументированных случаев пыток, зафиксированных с 2020 года.

Мы выражаем полную поддержку всем пострадавшим от пыток и их близким. Мы снова требуем немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных и лиц, незаконно удерживаемых в Беларуси. Виновные в пытках и иных серьезных нарушениях прав человека должны быть установлены, преданы суду и понести наказание. Пытки представляют собой международное преступление и не могут иметь срока давности. Пострадавшим необходимо обеспечить справедливое правосудие, восстановление их прав и соответствующую компенсацию.

Мы также поддерживаем рекомендации Специального докладчика ООН, включая независимый международный мониторинг мест лишения свободы и оперативные, беспристрастные расследования всех заявлений о пытках. Белорусские власти должны выполнить свои обязательства по международному праву в области прав человека и немедленно прекратить применение пыток и жестокого обращения.

В этот день мы вновь заявляем о неизменной поддержке народа Беларуси в его стремлении к свободе, демократии, человеческому достоинству и верховенству закона. Пытки являются международным преступлением, которое не может быть оправдано, прощено или предано забвению. За такие деяния не должно быть безнаказанности. Мы будем и дальше поддерживать пострадавших, пока справедливость не будет восстановлена.

Жыве Беларусь!

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