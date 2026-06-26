Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
- 26.06.2026, 16:44
- 5,272
Видеофакт.
Небольшой самолет влетел в CITIC Tower (China Zun) — самый высокий небоскреб в Пекине, сообщает CNN.
Высота небоскреба — 109 этажей.
По данным телеканала, из здания эвакуировали людей. На месте находятся оперативные службы. CNN со ссылкой на опубликованные фотографии пишет, что в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании.
После удара на улицу упали крупные обломки здания и части самолета. По словам очевидца, которого цитирует газета, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.