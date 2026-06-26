Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина 26.06.2026, 16:44

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Фото: Arup

Видеофакт.

Небольшой самолет влетел в CITIC Tower (China Zun) — самый высокий небоскреб в Пекине, сообщает CNN.

Высота небоскреба — 109 этажей.

По данным телеканала, из здания эвакуировали людей. На месте находятся оперативные службы. CNN со ссылкой на опубликованные фотографии пишет, что в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании.

После удара на улицу упали крупные обломки здания и части самолета. По словам очевидца, которого цитирует газета, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.

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