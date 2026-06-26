Чего ждать от температурных рекордов в Беларуси

Чего ждать от температурных рекордов в Беларуси1
- 26.06.2026, 16:51
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Экстремальная жара накрывает нашу страну.
Пик жары в Беларуси придется на 28-30 июня (воскресенье-вторник). В эти дни температура перекроет среднестатистическую для этого времени года на 11 градусов. Синоптики объявили о максимальном красном уровне опасности (здесь подробнее). Красный уровень, в отличии от оранжевого, в Беларуси вводят всего 1-2 раза в год. Последний раз это было 9 января, когда в страну пришел циклон Улли, который по своей мощи был соизмерим с легендарным Хавьером, пишет «Комсомолка».
Белгидромет предупредил и о череде тропических ночей в Беларуси, когда столбик термометра даже в ночные часы будет показывать выше +20 градусов. О том, почему тропические ночи опасны для здоровья, - подробнее здесь.
Планируется, что экстремальная жара покинет территорию Беларуси 1 июля в среду в связи с поступлением с северо-запада Европы более свежих воздушных масс. Температура днем опуститься до отметок от +23 до +30, лишь по югу местами воздух прогреется до +33 градусов.
Белгидромет предполагает, что во время жары в Беларуси будет сухо, лишь в отдельных районах в результате смещения фронтальных разделов и в неустойчивом воздухе будут формироваться кучево-дождевые облака, из которых прольются кратковременные дожди. Местами дожди будут сопровождаться грозами, а 29-30 июня и сильным порывистым ветром.
Аномальная жаркая погода может привести к тому, что в ближайшее время может быть побит дневной температурный рекорд июня, который составляет +37,1 градуса (установлен 23 июня 2021 на метеостанции Октябрь), отметили синоптики.