Сын уроженца Беларуси будет играть в НБА 1 26.06.2026, 17:13

Алекс Карабан

Фото: Jessica Hill/Associated Press

Его отец из Минска.

Позапрошлой ночью в Бруклине состоялся ежегодный драфт НБА, на котором в первом раунде был выбран американец Алекс Карабан, пишет ctinsider.com.

Это 23-летний баскетболист, выступающий на позиции легкого или тяжелого форварда, которого взял «Кливленд», но сразу же по взаимной предварительной договоренности передал «Сакраменто».

Карабан предыдущие четыре года играл за «ЮКонн Хаскис» — университетскую команду «Коннектикута».

Интересно, что Карабан является сыном иммигрантов из Беларуси и Украины. Его отец Алексей Карабан появился на свет в Минске, а мама — во Львове. Он — старший из трех детей.

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