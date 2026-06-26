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Сын уроженца Беларуси будет играть в НБА

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  • 26.06.2026, 17:13
Сын уроженца Беларуси будет играть в НБА
Алекс Карабан
Фото: Jessica Hill/Associated Press

Его отец из Минска.

Позапрошлой ночью в Бруклине состоялся ежегодный драфт НБА, на котором в первом раунде был выбран американец Алекс Карабан, пишет ctinsider.com.

Это 23-летний баскетболист, выступающий на позиции легкого или тяжелого форварда, которого взял «Кливленд», но сразу же по взаимной предварительной договоренности передал «Сакраменто».

Карабан предыдущие четыре года играл за «ЮКонн Хаскис» — университетскую команду «Коннектикута».

Интересно, что Карабан является сыном иммигрантов из Беларуси и Украины. Его отец Алексей Карабан появился на свет в Минске, а мама — во Львове. Он — старший из трех детей.

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