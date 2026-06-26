Посол Беларуси в России жалуется на проблемы с продажами наших товаров 3 26.06.2026, 18:06

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Юрий Селиверстов

Фото: Belta

Режим не может продавать в РФ автомобили «БелДжи».

В торговле с Россией есть проблемы, а некоторые российские проекты просто мешают продвигать белорусскую продукцию на рынке РФ. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

Например, белорусские заводы не могут участвовать в российских программах импортозамещения, так как там требуется определенный уровень локализации производств. Пострадал от этого, например, завод «БелДжи», выпускающий автомобили — ему перекрыли выход на российский рынок такси.

«Введение требований к автомобилям для таксомоторных перевозок с марта текущего года фактически отрезало белорусский завод «БелДжи» от этого важного сегмента рынка. Принимаются и другие меры, направленные на так называемое обеление экономики, которые, с одной стороны, защищают наш рынок от недобросовестной конкуренции из третьих стран, однако с другой — создают препятствия для белорусских экспортеров», — передает БелТА нарекания дипломата.

Также Селиверстов пожаловался, что в России запускают ряд крупных проектов, аналогичных белорусским: «Создаются сомнительные производства с низкой локализацией, которые являются, по сути, скрытыми каналами импорта из третьих стран. В связи с этим необходимо направить наши совместные усилия в первую очередь на развитие и модернизацию действующих предприятий — производителей той продукции, объемов которой недостаточно в «союзном государстве», а не на создание новых дублирующих, а часто избыточных производств».

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