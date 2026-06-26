В Пензе прошел пикет против выплат из бюджета вербовщикам на «СВО» 26.06.2026, 18:45

Мужчина вышел к зданию администрации города.

В Пензе, где продолжаются облавы на мужчин для отправки на войну против Украины, прошел одиночный пикет с требованием отменить выплаты людям, которые приводят своих знакомых в военкоматы для подписания контракта. Его провел 26 июня местный активист и журналист издания «Новая Альтернатива» Игорь Алексеев, сообщил сам общественник на своей странице во «Вконтакте». Мужчина вышел к зданию администрации Пензы с плакатом, призывающим депутатов гордумы отменить принятое в августе 2024 года решение о вознаграждении из бюджета рекрутерам «за каждую человеческую голову». «Выплаты лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми! Эти деньги отольются слезами!» — гласила табличка.

Судя опубликованным по фотографиям, в какой-то момент к пикетчику подошел сотрудник полиции, снял его на камеру и, судя по всему, записал данные. До этого Алексеев опубликовал текст, в котором утверждалось, что резонансные рейды по отлову «добровольцев» на войну, развернувшиеся в Пензенской области, связаны именно с решением гордумы Пензы о введении выплат за привод знакомых в военкомат (хотя такой тип вознаграждения вводился в трех десятках регионов). Он подчеркивал, что после этого по области стали «рыскать группы вербовщиков» в составе «сотрудников райадминистраций, судебных приставов, офицеров военкоматов и просто двухметровых амбалов в камуфляжной форме», передает The Moscow Times.

В документе говорится о «единовременной денежной выплате» россиянам, которые «оказали содействие в заключении гражданином контракта о прохождении военной службы» в ВС РФ через пункт отбора на военную службу по контракту в Пензе и «способствуют привлечению граждан на военную службу». По утверждению Алексеева, лишь в 2025 году таким вербовщикам из бюджета областной столицы было выплачено «не менее 31 миллиона».

На прошлой неделе стало известно, что в Пензенской области активизировались облавы силовиков на мужчин, которых ловят и заставляют подписывать контракты, отправляя впоследствии на фронт. О массовых рейдах люди сообщали в местных чатах и пабликах, а также правозащитникам. Со слов людей, облавы, которые неоднократно попадали на видео, проходят под предлогом выявления уклонистов, не вставших на учет натурализованных мигрантов и самовольно оставивших часть военнослужащих, но «на практике задерживают всех подряд, вручают повестки и под угрозами принуждают подписать контракт».

Пензенские власти отрицают эту информацию и предупреждают жителей об ответственности вплоть до уголовной. В УМВД заявили, что «сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления и правонарушения на территории» региона, а «раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности».

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