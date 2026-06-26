Brent опустилась ниже $72 26.06.2026, 19:15

Фото: reuters

Впервые с 27 февраля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на ICE опускалась ниже $72 за баррель. Это произошло впервые с 27 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:27 по Минску Brent снижалась на 4,54% — до $71,84 за баррель. К 17:34 мск котировки скорректировались до $72,11 за баррель, что на 4,19% ниже предыдущего закрытия. Стоимость фьючерса на нефть американской WTI с поставкой в августе 2026 года также снижалась. К 17:34 по Минску она уменьшилась на 3,82% и составила $69,17 за баррель.

24 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля. Цена опустилась до $74,54. За день ее стоимость упала примерно на 3%. В этот же день стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опустилась ниже отметки $71 за баррель впервые со 2 марта. Тогда стоимость фьючерсов просела на 4,4% и находилась на уровне $69,96 за баррель.

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