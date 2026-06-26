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В российской Чите сняли многокилометровую очередь за бензином

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  • 26.06.2026, 20:05
  • 2,150
В российской Чите сняли многокилометровую очередь за бензином

Топливный кризис в городе поражает.

Очевидец снял в Чите огромную очередь за бензином. Тысячи автомобилей растянулись в многокилометровую цепочку, чтобы заправиться на АЗС «Роснефть».

В одной веренице стоят легковые авто, большегрузы, такси.

Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года после ударов ВСУ. Ограничения на покупку топлива ввели многие АЗС. Лимиты на покупку бензина действуют как минимум в трех округах: Забайкальском, Краснокаменском и Нерчинском.

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