В российской Чите сняли многокилометровую очередь за бензином 4 26.06.2026, 20:05

2,150

Топливный кризис в городе поражает.

Очевидец снял в Чите огромную очередь за бензином. Тысячи автомобилей растянулись в многокилометровую цепочку, чтобы заправиться на АЗС «Роснефть».

В одной веренице стоят легковые авто, большегрузы, такси.

Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года после ударов ВСУ. Ограничения на покупку топлива ввели многие АЗС. Лимиты на покупку бензина действуют как минимум в трех округах: Забайкальском, Краснокаменском и Нерчинском.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com