В российской Чите сняли многокилометровую очередь за бензином

В российской Чите сняли многокилометровую очередь за бензином4
- 26.06.2026, 20:05
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Топливный кризис в городе поражает.
Очевидец снял в Чите огромную очередь за бензином. Тысячи автомобилей растянулись в многокилометровую цепочку, чтобы заправиться на АЗС «Роснефть».
В одной веренице стоят легковые авто, большегрузы, такси.
Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года после ударов ВСУ. Ограничения на покупку топлива ввели многие АЗС. Лимиты на покупку бензина действуют как минимум в трех округах: Забайкальском, Краснокаменском и Нерчинском.