На конференции в Гданьске собрали 10 млрд евро для Украины 26.06.2026, 21:02

Подписано 160 соглашений.

Двухдневная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference – URC 2026), прошедшая в Гданьске, завершилась подписанием 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро. Об этом сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 26 июня, премьер-министр Юлия Свириденко, возглавлявшая украинскую делегацию.

Среди ключевых результатов – перечисление Украине первого транша нового финансового инструмента ЕС в размере 3,2 млрд евро и соглашение со Всемирным банком на 3,4 млрд долларов. Кроме того, был запущен Европейский флагманский фонд реконструкции Украины и создан Ukraine Transport Support Fund. На жилищные программы партнеры выделили 140 млн евро.

В сфере энергетики, по данным министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, к конференции было подготовлено около 30 соглашений украинских государственных и частных энергокомпаний с зарубежными партнерами на общую сумму свыше 1 млрд евро. В их числе – договор с британской Urenco на поставку топлива для украинских АЭС на 210 млн фунтов стерлингов, соглашение с американским Эксимбанком для «Нафтогаза» на 300 млн долларов и кредит от Европейского банка реконструкции и развития для «Укрэнерго» на 90 млн евро.

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