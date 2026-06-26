Путин и Лукашенко завершили «секретные» переговоры 26.06.2026, 21:02

Диалог диктаторов может продолжиться 27 июня.

Диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, диалог может продолжиться 27 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Могут и в субботу, если <...> сочтут это необходимым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры прошли в резиденции Путина на Валдае.

Лукашенко накануне заявил, что провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым.

Белорусский правитель, также обращаясь к послу Грызлову, заявил на той встрече, что Минск не следует подталкивать к конфликту с Украиной.

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