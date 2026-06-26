Путин высек сам себя Валерий Чалый

26.06.2026, 19:10

Фото: Reuters

Басни диктатора РФ еще пригодятся, когда он начнет терять Калининград.

Российский глава, выступая на собрании выпускников военных вузов, «высек сам себя, как унтер-офицерская вдова», заявив на очередном собрании новой группы офицеров – потенциальных жертв его преступной политики, – что они «решают задачи в ходе СВО – освобождают наши исторические земли…». То есть снова заговорили об «исторических землях». Не о государствах, не о международном праве, а псевдоюридическом бреде, которым пытаются оправдать акт агрессии и попытки аннексии территории суверенной Украины.

Почему это полный бред с точки зрения права? В современном международном праве не существует признания понятия «исторические земли». Границы и суверенитет основаны на нормах Устава ООН, принципах нерушимости границ и самоопределения народов, а любые попытки силового пересмотра под лозунгами «восстановления исторической справедливости» считаются агрессией и нарушением международного права. Следовательно, российская риторика о «возвращении исторических земель» юридически ничтожна и не имеет никакой правовой силы.

Российское вторжение в Украину является прямым и грубым нарушением фундаментальных норм современного мирового порядка. Почему ссылки на «исторические земли» являются незаконными?

Во-первых, это нарушение Устава ООН, ст. 2(4) строго запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Никакие исторические мифы или претензии не могут отменить эту норму.

Во-вторых, это отрицание принципа нерушимости границ: Хельсинкские соглашения 1975 года и международное право базируются на признании действующих, официально установленных границ. Украина и Россия официально делимитировали свою общую границу в Договоре об украинско-российской государственной границе 2003 года, который РФ ратифицировала и обязалась соблюдать.

В-третьих, это открытое пренебрежение запретом аннексии: международное право категорически запрещает получение территорий с помощью силы. Оккупация и попытка аннексии украинских областей под предлогом «исторического права» квалифицируются Генеральной Ассамблеей ООН как акт агрессии.

В-четвертых, это попытка историей принадлежности тех или иных земель к разным государствам прикрыть намерение переписать современные правила и нормы: современный правопорядок ставит на первое место волю людей, проживающих на территории сейчас, а не то, кому эта земля принадлежала столетие назад. В 1991 году народ Украины (включая Крым и Донбасс) на законно организованном всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов выбрал независимость, что было официально признано мировым сообществом и самой Россией.

В-пятых, Международный суд ООН (высший судебный орган в мире) еще в марте 2022 года выдал приказ, которым обязал Россию немедленно прекратить военные операции. Генеральная Ассамблея ООН в многочисленных резолюциях (в частности, ES-11/1 и ES-11/4) четко осудила действия РФ, назвала их агрессией, подтвердила суверенитет Украины в ее международно признанных границах 1991 года и признала российские аргументы полностью безосновательными.

Так что свои басни касательно «исторических земель» приберегите на время, когда будете пытаться не потерять Калининградский анклав (Кенигсберг в Восточной Пруссии), который, по логике российского главы, – исторические земли Германии.

Валерий Чалый, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com