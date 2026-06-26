Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе 26.06.2026, 19:31

Тегеран атаковал дронами суда.

Иран выпустил как минимум четыре дрона по судам в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил власти Ирана в нарушении режима прекращения огня.

По словам Трампа, один из иранских беспилотников ударил по верхней палубе грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить путь. Остальные три дрона сбили американские военнослужащие.

«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня»,— написал американский президент в Truth Social.

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