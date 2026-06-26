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Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае

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  • 26.06.2026, 19:47
  • 2,596
Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае

Диктаторы проводят «секретную» встречу.

После встречи диктатора РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на Валдае не будет заявлений для СМИ и подписания документов, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас правители общаются в резиденции Путина.

Ранее сообщалось, что диктаторы намерены обсудить вопросы региональной безопасности, взаимодействия в экономике и торговле и повестку дня «союзного государства».

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