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ВСУ уничтожили редкую цель в Донецком аэропорту

  • 26.06.2026, 20:38
  • 1,148
ВСУ уничтожили редкую цель в Донецком аэропорту

Видео.

Военные ВСУ уничтожили автомобиль – пусковую установку дронов-камикадзе «Шахед».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

В бригаде назвали цель редкой – автомобиль, использовавшийся под мобильную пусковую установку «Шахедов».

Уничтожение произошло в районе Донецкого аэропорта.

«Сегодняшняя редкая цель - машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа «Шахед». В Донецком аэропорту. Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия», - говорится в сообщении бригады.

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