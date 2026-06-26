ВСУ уничтожили редкую цель в Донецком аэропорту
- 26.06.2026, 20:38
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Военные ВСУ уничтожили автомобиль – пусковую установку дронов-камикадзе «Шахед».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.
В бригаде назвали цель редкой – автомобиль, использовавшийся под мобильную пусковую установку «Шахедов».
Уничтожение произошло в районе Донецкого аэропорта.
«Сегодняшняя редкая цель - машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа «Шахед». В Донецком аэропорту. Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия», - говорится в сообщении бригады.