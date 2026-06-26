Мед от спасенных возле Лувра в Париже пчел появился в продаже
- 26.06.2026, 21:29
Пчелы — звезды соцсетей произвели 300 банок коллекционного меда.
Ставшие звездами соцсетей пчелы из Парижа произвели сотни банок коллекционного меда. О том, что мед от популярных пчел появился в продаже, сообщило издание Le Parisien.
Рой из 15 тысяч пчел в апреле 2026 года неожиданно поселился на велосипеде, припаркованном возле Лувра в Париже. Владелец велосипеда припарковался всего на полчаса, когда, вернувшись, обнаружил, что велосипедное седло полностью скрыто под роем.
Транспортные власти временно закрыли вход в метро в качестве меры предосторожности и связались с мэрией, которая обратилась к местному пчеловоду Волкану Таначи, основателю компании-производителя меда CityBzz.
Таначи потратил около часа на то, чтобы забрать пчел и аккуратно переместить насекомых в новый улей на крыше, где они могут питаться цветущей акацией. Видеоролики с пчелами стали вирусными в соцсетях, и пчеловод решил воспользоваться их популярностью — теперь он заявил о том, что его новые подопечные произвели 300 банок коллекционного меда.