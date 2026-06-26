закрыть
26 июня 2026, пятница, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мед от спасенных возле Лувра в Париже пчел появился в продаже

  • 26.06.2026, 21:29
Мед от спасенных возле Лувра в Париже пчел появился в продаже

Пчелы — звезды соцсетей произвели 300 банок коллекционного меда.

Ставшие звездами соцсетей пчелы из Парижа произвели сотни банок коллекционного меда. О том, что мед от популярных пчел появился в продаже, сообщило издание Le Parisien.

Рой из 15 тысяч пчел в апреле 2026 года неожиданно поселился на велосипеде, припаркованном возле Лувра в Париже. Владелец велосипеда припарковался всего на полчаса, когда, вернувшись, обнаружил, что велосипедное седло полностью скрыто под роем.

Транспортные власти временно закрыли вход в метро в качестве меры предосторожности и связались с мэрией, которая обратилась к местному пчеловоду Волкану Таначи, основателю компании-производителя меда CityBzz.

Таначи потратил около часа на то, чтобы забрать пчел и аккуратно переместить насекомых в новый улей на крыше, где они могут питаться цветущей акацией. Видеоролики с пчелами стали вирусными в соцсетях, и пчеловод решил воспользоваться их популярностью — теперь он заявил о том, что его новые подопечные произвели 300 банок коллекционного меда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра