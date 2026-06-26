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За белорусскую монету номиналом 50 рублей просят $2150

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  • 26.06.2026, 22:02
За белорусскую монету номиналом 50 рублей просят $2150

На ней изображен ежик.

На интернет-площадке eBay появилась в продаже памятная золотая монета Национального банка Беларуси «Вожык» номиналом 50 рублей. Продавец из США оценил ее в 2150 долларов, заметило издание Myfin.by.

Монета была введена в обращение в 2011 году. Вместе с ней покупателю предлагают сертификат подлинности.

Высокая цена объясняется не номиналом, а её коллекционной ценностью. Монета изготовлена из золота высочайшей пробы качества «пруф», имеет инкрустацию бриллиантом и была выпущена очень ограниченным тиражом — всего 1000 экземпляров.

Согласно характеристикам Национального банка Беларуси:

масса монеты — 7,78 г;

масса чистого золота — 7,78 г;

качество чеканки — «пруф»;

инкрустация — 1 бриллиант размером 0,8 мм (тип VS);

диаметр — 25 мм;

тираж — 1000 экземпляров.

Следует отметить, что 2150 долларов — это запрошенная продавцом цена, а не официально подтвержденная рыночная стоимость. Фактическая цена продажи зависит от спроса среди коллекционеров и может отличаться.

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