За белорусскую монету номиналом 50 рублей просят $2150

За белорусскую монету номиналом 50 рублей просят $21501
- 26.06.2026, 22:02
На ней изображен ежик.
На интернет-площадке eBay появилась в продаже памятная золотая монета Национального банка Беларуси «Вожык» номиналом 50 рублей. Продавец из США оценил ее в 2150 долларов, заметило издание Myfin.by.
Монета была введена в обращение в 2011 году. Вместе с ней покупателю предлагают сертификат подлинности.
Высокая цена объясняется не номиналом, а её коллекционной ценностью. Монета изготовлена из золота высочайшей пробы качества «пруф», имеет инкрустацию бриллиантом и была выпущена очень ограниченным тиражом — всего 1000 экземпляров.
Согласно характеристикам Национального банка Беларуси:
масса монеты — 7,78 г;
масса чистого золота — 7,78 г;
качество чеканки — «пруф»;
инкрустация — 1 бриллиант размером 0,8 мм (тип VS);
диаметр — 25 мм;
тираж — 1000 экземпляров.
Следует отметить, что 2150 долларов — это запрошенная продавцом цена, а не официально подтвержденная рыночная стоимость. Фактическая цена продажи зависит от спроса среди коллекционеров и может отличаться.