«Усик — крутой мужик. Все правильно сделал»
- 26.06.2026, 22:28
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Бывший промоутер Усика — об отказе украинца от своих титулов.
Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на решение боксера отказаться от титулов.
«Усик — крутой мужик. Все правильно сделал», — прокомментировал Красюк заявление Усика об отказе от титулов и возможном завершении карьеры в интервью Sport.ua.
«Last dance — наверное, гопак. С него все началось — им и должен закончиться (смеется, — ред.)», — добавил Красюк, отвечая на вопрос о том, каким может быть «последний танец» боксера.
Напомним, 23 мая Усик победил Верховена техническим нокаутом за одну секунду до конца 11-го раунда и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.
Сообщалось, что Всемирный боксерский совет санкционировал бой Усика против Кабаела.
33-летний Агит на профессиональном уровне выиграл все 27 боев, 19 из них — нокаутом. Немец досрочно завершил шесть последних поединков.
Отметим, что у команд Усика и Кабаела есть время до 30 июня, чтобы договориться о бое.
Александр Усик (25−0, 16 КО) является обладателем чемпионских титулов в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.
В ноябре 2025 года Усик добровольно отказался от титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). После этого у украинца осталось три из четырёх главных поясов — по версиям IBF, WBA и WBC.