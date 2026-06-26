«Усик — крутой мужик. Все правильно сделал» 26.06.2026, 22:28

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Александр Усик

Бывший промоутер Усика — об отказе украинца от своих титулов.

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на решение боксера отказаться от титулов.

«Усик — крутой мужик. Все правильно сделал», — прокомментировал Красюк заявление Усика об отказе от титулов и возможном завершении карьеры в интервью Sport.ua.

«Last dance — наверное, гопак. С него все началось — им и должен закончиться (смеется, — ред.)», — добавил Красюк, отвечая на вопрос о том, каким может быть «последний танец» боксера.

Напомним, 23 мая Усик победил Верховена техническим нокаутом за одну секунду до конца 11-го раунда и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Сообщалось, что Всемирный боксерский совет санкционировал бой Усика против Кабаела.

33-летний Агит на профессиональном уровне выиграл все 27 боев, 19 из них — нокаутом. Немец досрочно завершил шесть последних поединков.

Отметим, что у команд Усика и Кабаела есть время до 30 июня, чтобы договориться о бое.

Александр Усик (25−0, 16 КО) является обладателем чемпионских титулов в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

В ноябре 2025 года Усик добровольно отказался от титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). После этого у украинца осталось три из четырёх главных поясов — по версиям IBF, WBA и WBC.

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