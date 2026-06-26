Александр Усик отказался от всех своих поясов 5 26.06.2026, 19:39

6,198

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе удивил своим решением.

Украинец Александр Усик отказался от чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом 39-летний боксер сообщил в Instagram.

«Я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею, чтобы ребята в очереди за них боксировали. Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще «последний танец», — сказал Усик на видео в сторис.

В последнем поединке Усик 23 мая техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе и защитил чемпионский титул WBC.

Усик выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге. Он дважды был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, еще один раз — в первом тяжелом весе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com