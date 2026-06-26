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Александр Усик отказался от всех своих поясов

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  • 26.06.2026, 19:39
  • 6,198
Александр Усик отказался от всех своих поясов
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе удивил своим решением.

Украинец Александр Усик отказался от чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Об этом 39-летний боксер сообщил в Instagram.

«Я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею, чтобы ребята в очереди за них боксировали. Я освобождаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще «последний танец», — сказал Усик на видео в сторис.

В последнем поединке Усик 23 мая техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе и защитил чемпионский титул WBC.

Усик выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге. Он дважды был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, еще один раз — в первом тяжелом весе.

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