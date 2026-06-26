Казахстан ищет замену авиатопливу из России 26.06.2026, 19:01

Астана ведет переговоры об импорте авиакеросина из Азербайджана, Туркменистана и Китая.

Казахстан из-за сокращения российских поставок авиационного топлива ищет возможность закупать его у других государств. Как сообщил в пятницу, 26 июня, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, Астана «прорабатывает импорт» из Азербайджана, Туркменистана и Китая, а также ведет переговоры со странами дальнего зарубежья, названия которых Аккенженов не привел.

По словам министра, из России планировалось поставить 300 тысяч тонн авиатоплива, но фактически было закуплено лишь 186 тысяч тонн. При этом собственное производство Казахстана полностью покрывает нужды отечественных авиакомпаний, спецслужб и министерства обороны: российское и прочее импортное топливо шло исключительно на заправку иностранных воздушных судов.

Накануне вице-министр торговли Жанель Кушукова объявила о намерении обнулить импортные пошлины на бензин, дизель и авиатопливо из третьих стран, прежде всего из Китая. В правительстве объяснили это решение дефицитом топлива в России, которая до сих пор оставалась одним из ключевых поставщиков Казахстана.

Эксперт аналитического центра NEST, китаист Алексей Чигадаев в разговоре с изданием The Insider предположил, что китайское топливо не заменит российское мгновенно, но может стать важным резервным каналом. По его словам, российское топливо в нормальных условиях выгоднее логистически: короткое транспортное плечо, отлаженная железнодорожная логистика и беспошлинная торговля в рамках ЕАЭС.

«Китайский импорт необязательно даст ценовую выгоду, но он дает Казахстану важную страховку от российских перебоев», - отметил эксперт. Запустить такие поставки можно относительно быстро: авиакеросин перевозится железнодорожными цистернами или автотранспортом. Первая пробная партия из Китая в Казахстан была отправлена в декабре 2025 года. Основные ограничения - не инфраструктура, а экспортные квоты КНР, сертификация топлива и наличие цистерн.

Чигадаев подчеркнул, что обнуление пошлин формально открывает рынок для разных третьих стран, а не только для Китая, поэтому говорить о резком усилении зависимости Астаны от Пекина не следует. 2Все это в комплексе не разрушает российское влияние в Казахстане, но подталкивает Астану к более активному строительству нероссийских каналов снабжения. Китай здесь может оказаться одним из главных бенефициаров», - заключил эксперт. Политический эффект он назвал «скорее косвенным - через постепенное укрепление роли Пекина как надежного резервного поставщика».

Тем временем российский авиакеросин дорожает: по данным Telegram-канала «Авиаторщина», авиакомпания «Азимут» пожаловалась на острую нехватку топлива - поставщик предложил ей сократить потребление примерно на треть из-за «форс-мажорных ситуаций» на НПЗ, а другие поставщики не смогли предоставить нужные объемы. В российских аэропортах керосин подорожал в среднем на 17%.

По данным Reuters, Москва обсуждает закупку у Казахстана около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для покрытия дефицита, возникшего после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Схема предполагает обмен: Казахстан передает России бензин, получая взамен российское авиатопливо.

Параллельно Казахстан рассматривает расширение транзита российской нефти в Китай через свою территорию - в частности, строительство лупинга (дополнительного участка трубопровода, прокладываемого параллельно основному) и новых нефтеперекачивающих станций. Это позволило бы увеличить транзит примерно на 2,5 млн тонн, но в нынешнем году роста ждать не стоит: проект еще требует расчетов, технико-экономического обоснования и строительных работ.

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